ميلان يعلن إصابة ستيفانو بيولي بفيروس كورونا

السبت، 14 نوفمبر 2020 - 13:02

كتب : FilGoal

ستيفانو بيولي مدرب ميلان

أعلن نادي ميلان الإيطالي إصابة ستيفانو بيولي المدير الفني بـ فيروس كورونا.

وسيُعزل الإيطالي في الحجر الصحي بمنزله، وألغيت التدريبات على أن تُستأنف يوم الإثنين المقبل.

وفي نفس السياق جاءت جميع المسحات للفريق والموظفون سلبية.

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إصابة بيولي بـ كورونا تأتي بعد إصابة أكثر من لاعب في صفوف الفريق بالفيروس، جانلويجي دوناروما وبيتير هاوجي وزلاتان إبراهيموفيتش وماتيو جابيا وليو دوارتي.

وقاد بيولي ميلان في 48 مباراة منذ قيادته الفريق في أكتوبر 2019 فاز في 28 وتعادل في 13 وخسر 7.

ويتصدر الروسونيري ترتيب الدوري الإيطالي الموسم الحالي بعد مرور 7 جولات برصيد 18 نقطة.

ويلتقي ميلان يوم الأحد المقبل مع نابولي في قمة مواجهات الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي.

ستيفانو بيولي ميلان الدوري الإيطالي
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