ميلان يعلن إصابة ستيفانو بيولي بفيروس كورونا

أعلن نادي ميلان الإيطالي إصابة ستيفانو بيولي المدير الفني بـ فيروس كورونا.

وسيُعزل الإيطالي في الحجر الصحي بمنزله، وألغيت التدريبات على أن تُستأنف يوم الإثنين المقبل.

وفي نفس السياق جاءت جميع المسحات للفريق والموظفون سلبية.

⚠️ بيان رسمي أعلن اي سي ميلان أن نتيجة اختبار المدرب بيولي جاءت إيجابية لفيروس كوفيد-19، ودخل المدرب إلى الحجر الصحي في المنزل. جميع الاختبارات الأخرى التي أجراها الفريق والموظفون جاءت سلبية. نتيجة لذلك تم إلغاء التدريبات اليوم، على أن تُستأنف يوم الإثنين.#ميلان_دائمًا pic.twitter.com/13EsCEJnNj — اي سي ميلان عربي (@acmilanar) November 14, 2020

إصابة بيولي بـ كورونا تأتي بعد إصابة أكثر من لاعب في صفوف الفريق بالفيروس، جانلويجي دوناروما وبيتير هاوجي وزلاتان إبراهيموفيتش وماتيو جابيا وليو دوارتي.

وقاد بيولي ميلان في 48 مباراة منذ قيادته الفريق في أكتوبر 2019 فاز في 28 وتعادل في 13 وخسر 7.

ويتصدر الروسونيري ترتيب الدوري الإيطالي الموسم الحالي بعد مرور 7 جولات برصيد 18 نقطة.

ويلتقي ميلان يوم الأحد المقبل مع نابولي في قمة مواجهات الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي.