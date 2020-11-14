توتو سبورت: يوفنتوس يستهدف مدافع فيورنتينا

بعد فيديريكو كييزا، يستهدف يوفنتوس ضم لاعب جديد من فيورنتينا.

وحسب صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، فإن يوفنتوس يريد تعوض جيورجيو كيلليني مدافع الفريق والذي بات في أيامه الأخيرة مع كرة القدم بعد تقدمه في السن وكثرة إصاباته.

الصحيفة تقول بأن يوفنتوس يستهدف ضم نيكولا ميلينكوفيتش مدافع فيورنتينا الصربي.

صاحب الـ23 عاما يلعب بقدمه اليمنى وليس يساريا مثل كيلليني، لكن تعاقده مع الفيولا ينتهي عام 2022.

ومع اقتراب نهاية عقده، يرى يفونتوس بأن موافقة فيورنتينا على بيعه ستكون أسهل حتى لا يخسروه مجانا، خاصة أن مفاوضات التجديد لا تسير جيدا بين الطرفين.

ميلينكوفيتش شارك هذا الموسم في 8 مباريات حتى الآن مع فيورنتينا. سجل فيهم هدفا واحدا وصنع آخر.