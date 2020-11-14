توتو سبورت: يوفنتوس يستهدف مدافع فيورنتينا

السبت، 14 نوفمبر 2020 - 12:50

كتب : FilGoal

نيكولا ميلينكوفيتش مدافع فيورنتينا

بعد فيديريكو كييزا، يستهدف يوفنتوس ضم لاعب جديد من فيورنتينا.

وحسب صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، فإن يوفنتوس يريد تعوض جيورجيو كيلليني مدافع الفريق والذي بات في أيامه الأخيرة مع كرة القدم بعد تقدمه في السن وكثرة إصاباته.

الصحيفة تقول بأن يوفنتوس يستهدف ضم نيكولا ميلينكوفيتش مدافع فيورنتينا الصربي.

أخبار متعلقة
الاتحاد الصربي: سندفع غرامة لاعبي فيورنتينا إذا لزم الأمر بعد 10 سنوات.. برانديللي يعود لقيادة فيورنتينا ساسولو يصعد لوصافة الدوري الإيطالي بالفوز على نابولي.. وروما يهزم فيورنتينا كالتشيو ميركاتو: ساري ينافس ماتزاري ومونتيلا على تدريب فيورنتينا

صاحب الـ23 عاما يلعب بقدمه اليمنى وليس يساريا مثل كيلليني، لكن تعاقده مع الفيولا ينتهي عام 2022.

ومع اقتراب نهاية عقده، يرى يفونتوس بأن موافقة فيورنتينا على بيعه ستكون أسهل حتى لا يخسروه مجانا، خاصة أن مفاوضات التجديد لا تسير جيدا بين الطرفين.

ميلينكوفيتش شارك هذا الموسم في 8 مباريات حتى الآن مع فيورنتينا. سجل فيهم هدفا واحدا وصنع آخر.

نيكولا ميلينكوفيتش يوفنتوس فيورنتينا
نرشح لكم
أخر الأخبار
بواتينج عن عروض أرسنال وتشيلسي وتوتنام: لا شيء 4 دقيقة | ميركاتو
طاهر محمد طاهر في الأهلي لأول مرة.. ويرتدي القميص (27) 11 دقيقة | الدوري المصري
ميلان يعلن إصابة ستيفانو بيولي بفيروس كورونا 35 دقيقة | الدوري الإيطالي
توتو سبورت: يوفنتوس يستهدف مدافع فيورنتينا 48 دقيقة | أوروبا
تقارير: أرسنال وميلان وريال مدريد يتصارعون لضم نجم المجر 49 دقيقة | الدوري الإيطالي
بولت: كريستيانو رونالدو أسرع مني 58 دقيقة | أوروبا
تشكيل المنتخب المتوقع – السولية بجانب النني. وزيزو يعوض صلاح أمام توجو 2 ساعة | منتخب مصر
الإسماعيلي يصرف النظر عن التعاقد مع باتريك فييرا "لعدم توافر عدة شروط" 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اتحاد الكرة: إيجابية مسحة 3 لاعبين من منتخبي مصر وتوجو 2 إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا 3 قائمة منتخب مصر – تواجد شريف وبسام.. واستبعاد أكرم توفيق والمهدي سليمان 4 قرعة دوري أبطال إفريقيا - مواجهات سهلة لـ الأهلي والزمالك في دور الـ32
قد ينال إعجابك