تقارير: أرسنال وميلان وريال مدريد يتصارعون لضم نجم المجر

السبت، 14 نوفمبر 2020 - 12:49

كتب : FilGoal

دومينيك سوبوسلاي صانع ألعاب لايبزيج

انضم ناديا أرسنال الإنجليزي وريال مدريد الإسباني إلى ميلان الإيطالي في سباق ضم المجري دومينيك سوبوسلاي صانع ألعاب ريد بول سالزبورج النمساوي.

سوبوسلاي لفت الأنظار بشكل قوي بعدما سجل هدف فوز المجر القاتل في إيسلندا في الدقيقة 92 وقيادة المنتخب للتأهل ليورو 2020.

وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية فأن ريال مدريد مستعد لضم اللاعب البالغ 20 عاما والذي ساهم في فوز فريقه بثنائية الدوري والكأس آخر موسمين في النمسا.

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وكان ميلان ضم أبرز الأندية المهتمة بضم سوبوسلاي في سوق الانتقالات الصيفية، إذ ارتبط اللاعب بالروسونيري في ظل اقتراب انضمام رالف رانكيك المدير الرياضي لمجموعة ريد بول لتدريب ميلان.

وتوقفت المفاوضات بعد تجديد ميلان تعاقد ستيفانو بيولي.

ووفقا لصحيفة "توتو سبورت" الإيطالية فأن ميلان قد يتعاقد مع اللاعب لتعويض رحيل التركي هاكان تشالهان أوجلو المحتمل بنهاية الموسم مع انتهاء تعاقده.

ويمتلك سوبوسلاي شرطا جزائيا في تعاقده مع النادي النمساوي يقدر بـ 25 مليون يورو.

ويسعي أرسنال أيضا لضم اللاعب لتعزيز خط الوسط لكتيبة ميكيل أرتيتا بعد ضم توماس بارتي من أتليتكو مدريد.

سوبوسلاي سجل الموسم الحالي 5 أهداف وصنع 9 في جميع المسابقات خلال 13 مباراة.

وانضم المجري إلى سالزبورج في يناير 2018 قادما من ليفيرينج النمساوي. ويمتد عقده الحالي حتى صيف 2022.

دومينيك سوبوسلاي ميلان ريال مدريد أرسنال
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