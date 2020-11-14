تشكيل المنتخب المتوقع – السولية بجانب النني. وزيزو يعوض صلاح أمام توجو

يبدأ أحمد فتوح كظهير أيسر أمام توجو، فيما يعوض أحمد سيد "زيزو" غياب محمد صلاح عن اللقاء.

اقترب حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر، من التشكيل الأقرب لبدء مباراة مصر وتوجو مساء الليلة.

مصطفى محمد سيقود هجوم منتخب مصر، فيما يلعب محمود حمدي "الونش" بجانب أحمد حجازي في الدفاع.

من جهة أخرى، يلعب أحمد سيد "زيزو" بجانب عبد الله السعيد ومحمود حسن "تريزيجيه" تحت المهاجم.

واقترب محمد النني من مزاملة عمرو السولية في وسط الملعب، في حين سيتواجد طارق حامد على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل منتخب مصر المتوقع كالتالي:

حارس: محمد الشناوي.

الدفاع: أحمد فتوح - محمود حمدي "الونش" - أحمد حجازي - محمد هاني.

الوسط: محمد النني - عمرو السولية.

أمامهما: محمود حسن "تريزيجيه" - عبد الله السعيد – أحمد سيد "زيزو".

الهجوم: مصطف محمد.

ويلتقي منتخب مصر مع توجو مساء اليوم السبت على استاد القاهرة، وضمن مباريات الجولة الثالثة لتصفيات كأس الأمم الإفريقية.

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