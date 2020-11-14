الإسماعيلي يصرف النظر عن التعاقد مع باتريك فييرا "لعدم توافر عدة شروط"

السبت، 14 نوفمبر 2020 - 11:09

كتب : ياسر الشريف

باتريك فييرا المرشح للتعاقد مع الإسماعيلي

صرف نادي الإسماعيلي النظر عن التعاقد مع البرازيلي باتريك فييرا لعدم جاهزيته الفنية.

وقال علاء وحيد المتحدث الرسمي للنادي الإسماعيلي: "لن نتعاقد مع أي لاعب خلال فترة الانتقالات الحالية الا إذا توافرت عدة شروط وضعتها لجنة التعاقدات".

وأوضح "أهمها اجتياز الفحص الطبي وجاهزية اللاعب فنيا وبدنيا، وقدرته على صناعة الفارق مع الفريق في الموسم المقبل".

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وشدد "بعض من تلك الشروط لم تتوافر في البرازيلي باتريك فييرا والذي كان يقضي فترة معايشة ووجهنا الشكر له من قبل اللجنة الفنية".

وأتم "مجلس الإدارة يشد على التعاقد مع لاعبين مميزين للعودة إلى المنافسة على جميع البطولات في الموسم الجديد".

وكان فييرا لاعب نجران السعودي السابق وبالميراس البرازيلي قد خاض مباراة ودية مع الدراويش وسجل هدفين في مواجهة أبو شحاتة وديا استعدادا للموسم الجديد.

وتعاقد الإسماعيلي مع الأنجولي أري بابل والجزائري رضوان شريفي إلى جانب أحمد مصطفى لاعب جينت البلجيكي.

الإسماعيلي باتريك فييرا
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