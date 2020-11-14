مواعيد مباريات السبت 15-11-2020 والقنوات الناقلة – مصر تواجه توجو

السبت، 14 نوفمبر 2020 - 10:52

كتب : FilGoal

مصر - كينيا

يعود منتخب مصر لخوض المباريات لأول مرة في عام 2020.

يقدم لكم FilGoal.com مواعيد مباريات السبت حول العالم، والقنوات الناقلة.

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منتخب مصر يواجه توجو الساعة التاسعة مساء على استاد القاهرة الدولي في تصفيات كأس الأمم الإفريقية. المباراة منقولة عبر بي إن سبورتس 7.

دوري الأمم الأووربية

وبعيدا عن مصر، تلعب سويسرا مع إسبانيا الساعة العاشرة إلا ربع مساء عبر قناة بي إن سبورتس 3.

ألمانيا تلاقي أوكرانيا الساعة العاشرة إلا ربع مساء عبر قناة بي إن سبورتس 2، وفي نفس التوقيت تلعب السويد مع كرواتيا عبر بي إن سبورتس 4.

وأخيرا، تلعب البرتغال مع فرنسا الساعة العاشرة إلا ربع مساء عبر قناة بي إن سبورتس 1.

للتعرف على مواعيد كل المباريات منهنا

منتخب مصر توجو
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