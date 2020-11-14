تصفيات كأس العالم - البرازيل تعزز أرقامها القياسية على حساب فنزويلا.. وثنائية فيدال تُسقط بيرو

يواصل المنتخب البرازيلي سلسلته المظفرة على ميدانه في تصفيات كأس العالم وتفوق بفضل هدف روبرتو فيرمينو على فنزويلا في ختام مباريات الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2022.

البرازيل لا تعرف الخسارة على أرضها في تاريخ تصفيات كأس العالم، فحققت الفوز في 44 مباراة وتعادلت في 12 من 56 مباراة.

كما أن السامبا منذ الخسارة من تشيلي لم يخسروا في آخر 20 مباراة بتصفيات كأس العالم بالفوز في 15 والتعادل في 5، وهي ثاني أطول سلسلة للبرازيل بعدما لم يخسروا في 31 مباراة على التوالي في التصفيات بين 1954 و1993.

هدف المباراة الوحيد جاء عن طريق مهاجم ليفربول في الدقيقة 66 من عمر اللقاء في شباك المنتخب الذي يدربه البرتغالي خوزيه بيسيرو مدرب الأهلي السابق.

ويمتلك حاليا فيرمينو 3 أهداف وصنع هدفا في تصفيات كأس العالم 2022 بعدما سجل هدفا وحيدا فقط في كامل تصفيات كأس العالم 2018.

فوز انفرد به السليساو في الصدارة برصيد 9 نقاط متفوقا بفارق نقطتين عن الأرجنتين.

وتستعد البرازيل لتحل ضيفا على أوروجواي في الجولة الرابعة، بعدما حقق الأخير فوزا كبيرا على كولومبيا خارج القواعد بنتيجة 3-0.

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تشيلي × بيرو

ثنائية فيدال كتبت أول انتصار لتشيلي في تصفيات كأس العالم 2022، بعد خسارة وتعادل.

اللاروخا تقدموا أولا بتصوبية صاروخية من فيدال لم يتحرك لها الحارس بيدرو جاييسي ليشاهد الكرة تسكن شباكه على يساره في الدقيقة 19.

وفي الدقيقة 34 أضاف فيدال الهدف الثاني من متابعة لرأسية إدواردو فارجاس.

هدفا فيدال جعلا تشيلي الدولة الوحيدة في أمريكا الجنوبية التي تمتلك 4 لاعبين سجل كل منهم أكثر من 15 هدفا في تصفيات كأس العالم وهم مارسيلو سالاس 18 وإيفان زامورانو 17 وأليكسيس سانشيز 16 وفيدال 15.

الشوط الثاني شهد مشاركة جانليوكا لابادولا لأول مرة بقميص بيرو كبديل في الدقيقة 59 لكنه لم يشكل الخطورة المنتظرة على مرمى تشيلي.

فوز رفع رصيد تشيلي إلى 4 نقاط في المركز السادس بينما توقف رصيد بيرو عند نقطة واحدة.

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