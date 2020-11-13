أشرف صبحي: كل المخالطين لـ صلاح سيخضعون لمسحة كورونا.. ونفذنا مطالب ليفربول

كشف أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إجراء كافة المخالطين لـ محمد صلاح نجم المنتخب وليفربول لفحوصات فيروس كورونا، وذلك بعد إصابة اللاعب.

وقال وزير الرياضة: " كل المخالطين لـ صلاح سيخضعون لفحص كورونا".

وأردف في تصريحاته عبر قناة أم بي سي مصر "لكن أريد طمأنة الجميع على كل الإجراءات الصحية".

وأضاف "تقابلت مع صلاح مرة مع المنتخب في بداية المعسكر، ومرة ثانية في الحفل".

وشدد "البروتوكول في حفل تكريم صلاح كان دقيقا جدا مع مدير أعمال صلاح، ونادي ليفربول، وتم تنفيذ كل ما طلبه النادي".

وأجاب الوزير على سؤال (لماذا أصيب صلاح في مصر رغم عدم إصابته في إنجلترا؟)، قائلا: " أي شخص متوقع إصابته في أي وقت".

واستدرك "لكن الأهم هو كيفية التعامل معه بعد الإصابة، ونحن نهتم بصلاح مثل اهتمامنا بكل الشباب وبالجميع".

وأتم "الحمد لله على تواجد صلاح معنا لنقدر على علاجه بالبروتوكول المصري، وقدر الله ماشاء فعل".





















وسيغيب صلاح بشكل رسمي عن مواجهة منتخب مصر أمام توجو يوم السبت في الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى أمم إفريقيا، بينما موقف من لقاء الجولة الرابعة في توجو يوم 17، ليس واضحا حتى الآن.

وكان اتحاد الكرة في بيان رسمي اليوم الجمعة إصابة نجم المنتخب المصري محمد إصابة بفيروس كورونا، قبل إزالته بعد ذلك بدقائق.

ونشر اتحاد الكرة بيانا ثانيا قال خلاله: " أشارت معامل وزارة الصحة إلى إيجابية 3 لاعبين من منتخبي مصر وتوجو التي أجريت لهما قبل مباراة المنتخبين يوم السبت".

وقال مصدر من الجبلاية –طلب عدم ذكر اسمه- لـFilGoal.com في وقت سابق عن سبب حذف البيان: "من المفترض أن نجري مسحتين قبل الإعلان عن النتيجة في بيان رسمي".

وواصل "لكن هناك بعض الأشخاص تعجلوا وأعلنوا إصابته".

وأضاف "صلاح أجرى مسحة ثانية بالفعل قبل وقت قليل ونحن الآن في انتظار النتيجة بتأكيد إيجابية العينة الأولى أو تأتي المسحة الثانية سلبية".

وأتم المصدر "كان من المفترض ألا نعلن عن نتيجة المسحة الأولى في ذلك الوقت".