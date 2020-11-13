الجنايني: إصابة صلاح بـ كورونا بسبب حفل تكريمه؟ الأمر كان بالتنسيق دقيقة بدقيقة مع ليفربول

تحدث عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية عن حفل تكريم محمد صلاح نجم المنتخب وليفربول، وربط إصابته بفيروس كورونا بسبب حفل التكريم.

وقال الجنايني: "حفل تكريم صلاح؟ كل شيء تم بالتنسيق مع مدير أعمال صلاح ومع ليفربول".

وأضاف في تصريحاته عبر قناة أم بي سي مصر "التنسيق مع ليفربول كان دقيقة بدقيقة وبخصوص كل شيء سيتم في الحفلة".

وتابع "صلاح ظهر في حفل التكريم ما لا يزيد عن 5 دقائق فقط".

وكشف "التزمنا بكل شيء من مطالب ليفربول بخصوص إجراءات تسليم الجائزة، وأنه يتسلمها بنفسه دون أن يعطيها له أي شخص، إلى جانب أنه سيتحدث عبر ميكروفون خاص به، ونفذنا كل ذلك".

وأتم "حالة صلاح مطمئنة وكل بعثة المنتخب ستخضع لمسحة قبل السفر إلى توجو يوم الأحد".



















وسيغيب صلاح بشكل رسمي عن مواجهة منتخب مصر أمام توجو يوم السبت في الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى أمم إفريقيا، بينما موقف من لقاء الجولة الرابعة في توجو يوم 17، ليس واضحا حتى الآن.

وكان اتحاد الكرة في بيان رسمي اليوم الجمعة إصابة نجم المنتخب المصري محمد إصابة بفيروس كورونا، قبل إزالته بعد ذلك بدقائق.

ونشر اتحاد الكرة بيانا ثانيا قال خلاله: " أشارت معامل وزارة الصحة إلى إيجابية 3 لاعبين من منتخبي مصر وتوجو التي أجريت لهما قبل مباراة المنتخبين يوم السبت".

وقال مصدر من الجبلاية –طلب عدم ذكر اسمه- لـFilGoal.com في وقت سابق عن سبب حذف البيان: "من المفترض أن نجري مسحتين قبل الإعلان عن النتيجة في بيان رسمي".

وواصل "لكن هناك بعض الأشخاص تعجلوا وأعلنوا إصابته".

وأضاف "صلاح أجرى مسحة ثانية بالفعل قبل وقت قليل ونحن الآن في انتظار النتيجة بتأكيد إيجابية العينة الأولى أو تأتي المسحة الثانية سلبية".

وأتم المصدر "كان من المفترض ألا نعلن عن نتيجة المسحة الأولى في ذلك الوقت".