3 قرارات لمجلس إدارة الزمالك بعد اجتماعه

الجمعة، 13 نوفمبر 2020 - 21:27

كتب : أحمد شوقي صلاح

مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك

أسفر اجتماع مجلس إدارة الزمالك الذي أقيم اليوم الجمعة في مقر النادي بحضور مرتضى منصور عن ثلاثة قرارات.

وجاءت قرارات مجلس إدارة الزمالك كالتالي:

** صرف جميع مستحقات اللاعبين.

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** مناقشة استعداد الفريق لمواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

** اعتماد إعارة رزاق سيسيه للاتحاد السكندري وبيع محمد عنتر وأحمد رفعت نهائيا للمصري.

ويستعد الزمالك للقاء الأهلي في الـ27 من شهر نوفمبر الجاري في استاد القاهرة في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكان الاتحاد السكندري نجح في تمديد إعارة رزاق سيسيه لموسم آخر، فيما انتقل محمد عنتر وأحمد رفعت بشكل نهائي للمصري.

الزمالك
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