ضياء السيد لـ في الجول: هذا بديل صلاح أمام توجو.. وأختار كوكا كأساسي

الجمعة، 13 نوفمبر 2020 - 21:03

كتب : بسام أبو بكر

مران منتخب مصر

من يكون بديل محمد صلاح أمام توجو عقب إصابة نجم المنتخب المصري بفيروس كورونا؟ وما هو التشكيل الأنسب؟ ضياء السيد مدرب منتخب الشباب السابق يجيب لـFilGoal.com.

ويستعد منتخب مصر لملاقاة توجو غدا السبت في استاد القاهرة في ثالث جولات التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2021.

وتحدث ضياء السيد قائلا: "لا أرى مشكلة في خوض مباراتين في 3 أيام فمنتخب مصر يملك وفرة في كل المراكز".

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وعن عدم تجمع المنتخب سويا منذ عام علق "هذا كان ظرف خارج عن إرادة الجميع بسبب تفشي فيروس كورونا ثم استكمال الدوري وتأهل الأهلي والزمالك لنهائي دوري أبطال إفريقيا".

وتابع "حسام البدري مدرب المنتخب تنازل عن العديد من الأشياء من أجل استكمال الدوري خاصة مع قدوم المحترفين في وقت سابق".

وعن التشكيل الأنسب لمنتخب مصر في رأيه جاء كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

في الدفاع: أيمن أشرف- محمود علاء- أحمد حجازي- محمد هاني

في الوسط الدفاعي: طارق حامد- محمد النني

في الوسط الهجومي: محمود حسن "تريزيجيه"- عبد الله السعيد- أحمد سيد "زيزو"

في الهجوم: أحمد حسن "كوكا".

وبرر ضياء السيد اختيار كوكا وليس مصطفى محمد أجاب "هذه أول مرة يلعب مصطفى محمد مع تلك المجموعة عكس كوكا الذي لعب معهم كثيرا".

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