مرتضى منصور: الزمالك ورئيسه لن يسقطا.. هدفنا واحد وهو بطولة إفريقيا

الجمعة، 13 نوفمبر 2020 - 20:42

كتب : إبراهيم رمضان

مرتضى منصور - الزمالك - مازيمبي

وصف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك ناديه بـ"الهرم الذي لن يسقط"، وذلك في حديثه من داخل مقر النادي اليوم الجمعة.

وقال مرتضى منصور: "الزمالك هرم ولن يسقط أبدا، ورئيسه هرم ولن يسقط أبدا".

وأضاف في تصريحاته من داخل النادي "كل التحية والشكر لملايين جماهير الزمالك المتحدة من أجل النادي، وسعيد أننا جميعا يد واحدة".

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وتابع "على الرغم من كل ما تعرضت له مؤخرا، لكني مطمئن أن الزمالك سيتوج بالبطولة الإفريقية الغالية".

وأكمل حديثه قائلا: "تحّملنا الكثير وفي النهاية هدفنا واحد وهو بطولة إفريقيا".

ويستعد نادي الزمالك لمواجهة الأهلي في الـ 27 من الشهر الجاري في نهائي دوري أبطال إفريقيا المنتظر.

في الدوري الزمالك في إفريقيا مرتضى منصور
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