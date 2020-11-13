كروس: نفتقد الثبات في ريال مدريد.. وزيدان يعرف كيف سيجد الحل

أرجع توني كروس لاعب خط وسط ريال مدريد سبب اهتزاز نتائج فريقه إلى افتقاد الثبات في الأداء.

وتحدث كروس لصحيفة "ماركا" الإسبانية قائلا: "نحن نفتقد لشيء ما هذا ليس سرا، الكل يرى ذلك".

واستدرك "لكننا لا نفتقد للكثير، نحتاج فقط للثبات، إن نظرنا للنتائج فنحن نحقق نتائج جيدة في مباراتين ونسقط في لقاء وهكذا، لذا علينا التحسن".

وتابع اللاعب الألماني حديثه "تشاهد بعض المباريات الخاصة بنا وتلاحظ إننا نستطيع اللعب بشكل أفضل، ضد برشلونة والشوط الأول ضد إنتر ومباريات أخرى نحن نستطيع التحسن لكننا نفتقد للثبات".

وأضاف "إن كنا لعبنا جيدا ضد برشلونة فكان يجب حدوث ذلك ضد قادش وشاختار كذلك، هناك اختلافات كبيرة، أحيانا نكون جيدين وأحيانا سيئين، يجب أن نتحسن إن أردنا الفوز ببطولة".

وأردف "نحن نمر بموقف غريب على الجميع، نلعب مباريات كل ثلاثة أيام ولم نحصل على راحة بين الموسمين، ولم نستطع التعاقد مع لاعبين، بالإضافة لكثرة الإصابات الطبيعية وأخرى متعلقة بفيروس كورونا".

واستدرك كروس "لكنني لا أحب البحث عن أعذار، نحاول وضع أقوى تشكيل أساسي لنا في كل مباراة للفوز".

ودعم كروس مدربه زين الدين زيدان في تلك الفترة وقال: "الكل يعرف إن لم تحقق النتائج في ريال مدريد فسوف تبدأ الأسئلة، هذا طبيعي ولقد مررنا بفترات مثل تلك من قبل وعرفنا كيف نخرج منها".

وأتم كروس "بعد الهزيمة ضد قادش وشاختار لعبنا جيدا ضد برشلونة، نحن نعرف كيف نخرج من ذلك والمدرب أول شخص يعرف ما يحدث لو لم تحقق النتائج الجيدة، في النهاية ما يتعين علينا هو التحسن والفوز بالمباريات والمدرب سيجد الحل".