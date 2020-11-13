التشكيل - معلول وساسي أساسيان مع تونس ضد تنزانيا

الجمعة، 13 نوفمبر 2020 - 19:34

كتب : FilGoal

علي معلول - فرجاني ساسي

يتواجد ثنائي الأهلي والزمالك علي معلول وفرجاني ساسي في تشكيل منتخب تونس الذي يستعد لمواجهة تنزانيا.

ويلعب منتخب تونس أمام منتخب تنزانيا في الجولة الثالثة من المجموعة العاشرة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى أمم إفريقيا المقبلة.

واعتمد منذر الكبير المدير الفني لمنتخب تونس على يوسف المساكني ووهبي الخزري وحمزة رفيع في خط الهجوم.

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ويشارك ساسي في الوسط بجانب أنيس بن سليمان وإلياس السخيري، بينما يقود معلول الجبهة اليسرى لمنتخب النسور.

وفيما يلي تشكيل منتخب تونس بالكامل:

حراسة المرمى: فاروق بن مصطفى.

الدفاع: علي معلول - يوسف مرياح - ديلان برون - محمد دراجير.

الوسط: ساسي - إلياس السخيري - أنيس بن سليمان.

الهجوم: يوسف المساكني - وهبي الخزري - حمزة رفيع

وجمع منتخب تونس العلامة الكاملة من أول مواجهتين، بينما انتصر منتخب تنزانيا أمام غينيا الاستوائية وخسر أمام ليبيا.

فرجاني ساسي علي معلول منتخب تونس
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