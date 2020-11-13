الصفقة السابعة.. المصري يتعاقد مع حارس بيراميدز

أعلن النادي المصري بشكل رسمي تعاقده مع أحمد دعدور حارس مرمى بيراميدز.

ولم يكشف المصري مدة التعاقد مع دعدور، ولكن مصدر مسؤول في النادي كشف لـ FilGoal.com في وقت سابق تفاصيل الصفقة.

وأشار المصدر الذي فضّل عدم ذكر اسمه إلى أن صفقة دعدور على سبيل الإعارة لمدة موسمين مع أحقية الشراء.

دعدور صاحب الـ25 عاما انضم إلى بيراميدز قادما من المقاصة في صيف 2017.

ولعب دعدور بقميص بيراميدز منذ انضمامه للفريق في 24 مباراة بكل المسابقات استقبل خلالها 26 هدفا وخرج بشباك نظيفة في 4 مواجهات.

وتعاقد المصري مع محمد عنتر وأحمد رفعت من الزمالك ومصطفى سلطان (مهاجم) وعلاء عطا (مدافع) وعصام ثروت (حارس) من نادي مصر، وأحمد شديد قناوي من الإنتاج الحربي.