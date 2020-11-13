إل تشيرينجيتو: راموس يجتمع بـ بيريز الإثنين للتفاوض على تجديد عقده

كشف برنامج "إل شيرينجيتو" الإسباني أن سيرخيو راموس قائد ريال مدريد سيجتمع بـ فلورنتينو بيريز رئيس النادي الإثنين المقبل للتفاوض على تجديد عقده.

سيرخيو راموس النادي : ريال مدريد ريال مدريد

وينتهي تعاقد راموس بنهاية الموسم الجاري ووفقا للبرنامج فأن راموس سيعقد مفاوضات مع فلورنتينو بيريز رئيس النادي في الأيام المقبلة.

وأضاف التقرير أن راموس ليس سعيدا بمعاملة النادي له، رغم أن بيريز يريد بقاءه إلا أنه يفكر في الرحيل بشكل جدي.

وذكر البرنامج الرياضي الإسباني الأشهر أن النادي يرغب في التجديد لـ راموس لمدة عام واحد فقط، فيما يرغب قائد إسبانيا في عقد لمدة موسمين.

وتتصارع أندية يوفنتوس ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وكذلك أندية الدوري الأمريكي للحصول على خدمات المدافع البالغ 34 عاما.