إل تشيرينجيتو: راموس يجتمع بـ بيريز الإثنين للتفاوض على تجديد عقده

الجمعة، 13 نوفمبر 2020 - 16:33

كتب : FilGoal

سيرخيو راموس - ريال مدريد - إنتر

كشف برنامج "إل شيرينجيتو" الإسباني أن سيرخيو راموس قائد ريال مدريد سيجتمع بـ فلورنتينو بيريز رئيس النادي الإثنين المقبل للتفاوض على تجديد عقده.

سيرخيو راموس

النادي : ريال مدريد

ريال مدريد

وينتهي تعاقد راموس بنهاية الموسم الجاري ووفقا للبرنامج فأن راموس سيعقد مفاوضات مع فلورنتينو بيريز رئيس النادي في الأيام المقبلة.

وأضاف التقرير أن راموس ليس سعيدا بمعاملة النادي له، رغم أن بيريز يريد بقاءه إلا أنه يفكر في الرحيل بشكل جدي.

أخبار متعلقة
آس: إنتر ميامي يرغب في ضم راموس بعد نهاية عقده مع ريال مدريد تقرير: ريال مدريد سيتقدم بعرض لتجديد عقد راموس.. وحيرة بشأن مدة العقد زيدان: لا أشك في بقاء راموس راموس: من الجيد مفاجئة منافسينا باستمرار

وذكر البرنامج الرياضي الإسباني الأشهر أن النادي يرغب في التجديد لـ راموس لمدة عام واحد فقط، فيما يرغب قائد إسبانيا في عقد لمدة موسمين.

وتتصارع أندية يوفنتوس ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وكذلك أندية الدوري الأمريكي للحصول على خدمات المدافع البالغ 34 عاما.

سيرخيو راموس ريال مدريد
نرشح لكم
أخر الأخبار
نهاية المسيرة في إسبانيا.. بينيات ينتقل إلى الدوري الأسترالي 4 دقيقة | ميركاتو
كاف في بيان رسمي: فترة راحة إجبارية لـ أحمد أحمد.. وأوماري كونستانت يتولى المسوؤلية مؤقتا 15 دقيقة | إفريقيا
بيراميدز يعير رجب بكار إلى سيراميكا كليوباترا 42 دقيقة | الدوري المصري
اتحاد الكرة: إيجابية مسحة 3 لاعبين من منتخبي مصر وتوجو 45 دقيقة | منتخب مصر
إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا ساعة | مصر
إل تشيرينجيتو: راموس يجتمع بـ بيريز الإثنين للتفاوض على تجديد عقده 2 ساعة | الدوري الإسباني
مصدر في الإسماعيلي لـ في الجول: اقتربنا من ضم مودي مرة أخرى.. وشرط إتمام الصفقة 2 ساعة | الدوري المصري
إصابة حجاج عويس في تدريبات المصري بجرح غائر أعلى العين وخضوعه لجراحة 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قائمة منتخب مصر – تواجد شريف وبسام.. واستبعاد أكرم توفيق والمهدي سليمان 2 قرعة دوري أبطال إفريقيا - مواجهات سهلة لـ الأهلي والزمالك في دور الـ32 3 المقاصة: تم الاستقرار على بيع خماسي الفريق لسيراميكا بـ27 مليون جنيه.. بينهم محمد إبراهيم 4 حوار – محمد صلاح يتحدث عن شارة المنتخب لأول مرة.. ويدافع عن فيرمينو
قد ينال إعجابك