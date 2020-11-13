مصدر في الإسماعيلي لـ في الجول: اقتربنا من ضم مودي مرة أخرى.. وشرط إتمام الصفقة

الجمعة، 13 نوفمبر 2020 - 16:21

كتب : ياسر الشريف

أحمد مودي

اقترب أحمد عبد العزيز "مودي" مدافع مصر للمقاصة من العودة إلى نادي الإسماعيلي مرة أخرى. وذلك حسبما علم FilGoal.com من مصدر في إدارة الدراويش.

وقال المصدر: "هناك اتفاق بين أحمد مودي والمسؤولين في الإسماعيلي على التعاقد".

وأوضح المصدر "الاتفاق حاليا يقوم على أن ينهي اللاعب ارتباطه بنادي مصر للمقاصة ليوقع على عقود الانضمام إلى الإسماعيلي".

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مودي صاحب الـ33 عاما انضم إلى الإسماعيلي قادما من بتروجت في صيف 2012 وخرج معارا للنجمة اللبناني لنصف موسم في يناير 2014.

ورحل مودي عن الإسماعيلي في صيف 2014 قبل أن ينضم إلى المقاولون العرب ومنه إلى المقاصة في صيف 2016.

مودي شارك خلال الموسم الماضي مع المقاصة في 23 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها هدفا وصنع مثله.

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