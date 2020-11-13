إصابة حجاج عويس في تدريبات المصري بجرح غائر أعلى العين وخضوعه لجراحة

أعلن النادي المصري إصابة لاعبه حجاج عويس في تدريبات الفريق وتعرضه لجرح غائر أعلى العين اليسرى، وذلك في بيان رسمي.

وأوضح المصري في بيانه أن اللاعب "تعرض للإصابة نتيجة اصطدامه بأحد اللاعبين خلال مران الفريق الذي أقيم يوم الجمعة على ملعب المدينة الشبابية في شرم الشيخ".

وواصل البيان: "على الفور قام محمود الشحات طبيب الفريق بإجراء جراحة بسيطة لتقطيب الجرح".

وأردف "وذلك مع تغطية الوجه بالضمادات الطبية، وقرر منح اللاعب راحة من التدريبات حتى يتم شفائه ويلتئم جرحه".

صاحب الـ25 عاما انضم إلى المصري قادما من النصر في صيف 2018 ورحل معارا في يناير 2019 وحتى يونيو من نفس العام إلى الداخلية قبل أن يعود للعب مع الفريق البورسعيدي.

عويس شارك خلال الموسم الماضي في 19 مباراة مع المصري في كل المسابقات.