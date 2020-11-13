ألبرتيني: ميلان الحالي يستطيع الفوز بلقب الدوري مثلما فعلنا في 1999

الجمعة، 13 نوفمبر 2020 - 14:45

كتب : FilGoal

لاعبو ميلان يحتفلون بهدف إبراهيموفيتش في إنتر

يعتقد ديمتيريو ألبرتيني لاعب ميلان السابق أن الفريق الحالي قادر على حصد لقب الدوري الإيطالي وتكرار ما حدث في 1999.

ميلان يتصدر ترتيب الدوري الإيطالي بعد مرور 7 جولات برصيد 16 نقطة بفارق نقطتين عن ساسولو.

وقال ألبرتيني لصحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية: "إبراهيموفيتش حوّل الفريق وأظهر الموهبة في عدة لاعبين شباب".

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وتابع "هذا الفريق ليس شبيها بفريق ألبرتو زاكاروني، حينها كنا على الورق لسنا الفريق الأقوى ولم نكن كذلك حينها وكان موسما شاذا للجميع".

وأضاف "ميلان يستحق أن يكون على رأس جدول الترتيب، أرى منطقا في طريقهم، هناك ظاهرة منذ يناير الماضي مع جودة وتوازن عقب عودة النشاط".

ميلان حقق لقب الدوري السادس عشر في تاريخه في موسم 1998-99 بفارق نقطة وحيدة عن لاتسيو، في وقت أنهى فيه يوفنتوس في المركز السابع وإنتر في المركز الثامن.

وقدم نصيحة لساندرو تونالي قائلا: "ساندرو تونالي شارك من أجل أن يُحدث توازنا، وعليه أن يقدم عملا استثنائيا ليحصل على مركز أي من إسماعيل بن ناصر أو فرانك كيسي، عليه أن يتوقف عن الخجل ومن ثم سينطلق".

كما تحدث الدولي الإيطالي السابق عن موقف جمعه مع أندريا بيرلو وجينارو جاتوزو عقب انضمامهما للروسونيري.

وقال: "عندما وصل الثنائي كنت أحد أكثر اللاعبين خبرة في الفريق، أتذكر بمجرد أن غادر جاتوزو المغسلة كانت مغطاة بشعره بعد حلقه، حملته وأحضرته له".

وأتم "سألته هل هذا لك، قال لي آسف لقد نسيتهم ووضع شعره في جيبه".

ميلان الدوري الإيطالي
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