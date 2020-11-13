مران الأهلي - إصابة محمود وحيد وكدمة لوليد سليمان.. وتدريبات خاصة للمدافعين

الجمعة، 13 نوفمبر 2020 - 14:17

كتب : FilGoal

مران الأهلي - وليد سليمان

تعرض محمود وحيد مدافع الأهلي للإصابة خلال مران الفريق الجماعي، ليقرر خالد محمود طبيب الفريق عدم إكماله للتدريبات وخضع لفحص طبي لتشخيص حالته. وذلك على هامش المران الذي أقيم صباح الجمعة على ملعب التتش.

وكثف الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة بيتسو موسيماني من تدريبات الكرة خلال مران الفريق صباح الجمعة.

وخاض اللاعبون أكثر من فترة تدريبية لتنفيذ بعض الجوانب الفنية والخططية خاصة فيما يتعلق بالضغط وبناء الهجمات، وقام الجهاز الفني بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين.

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وكانت المجموعة الأولى بقيادة موسيماني المدير الفني، والثانية بقيادة كيفن جونسون المدرب العام.

وحرص موسيماني على عقد أكثر من جلسة مع جهازه المعاون، والحديث مع اللاعبين قبل وأثناء المران لتصويب الأخطاء ومطالبتهم بتنفيذ بعض التعليمات الخاصة بالتحرك في الملعب ودقة التمرير.

وخصص الجهاز الفني فقرة خاصة للمدافعين في المران، وحرص الجهاز على تنفيذ مجموعة من الجمل الفنية لتعامل المدافعين مع الهجمات وذلك من خلال وجود كثافة عددية للاعبي الوسط والهجوم.

وحرص موسيماني على توجيه لاعبيه والحديث أكثر من مرة معهم لتصويب الأخطاء.

وتعرض وليد سليمان لكدمة خفيفة في اليد إلا أنه استكمل المران بعد ذلك بصورة طبيعية بعد خضوعه لفحص سريع.

ويستعد الأهلي لخوض المباريات في الفترة المقبلة ما بين كأس مصر ونهائي دوري أبطال إفريقيا ضد الزمالك والمقرر إقامته يوم 27 من شهر نوفمبر الجاري.

في إفريقيا الأهلي مران الأهلي
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