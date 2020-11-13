مران الزمالك - فقرة خاصة لشيكابالا وزيزو.. وعودة عواد للتدريبات الجماعية

خصص الجهاز الفني لنادي الزمالك فقرة خاصة للثنائي محمود عبد الرازق "شيكابالا" ومحمود عبد العزيز "زيزو" على هامش مران الفريق الذي أقيم صباح الجمعة بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي.

وأدى الثنائي تدريباته بصالة الجيم وفقا لتعليمات الجهاز الفني لرفع معدل اللياقة لديه وتجهيزه بأفضل شكل للفترة المقبلة.

وشارك محمد عواد حارس الزمالك في تدريبات الفريق الجماعية تحت إشراف عمرو عبد السلام مدرب الحراس، وذلك بعد خضوعه لبرنامج تأهيلي يوم الخميس ليشارك الجمعة بشكل طبيعي.

وأدى اللاعبون حصة بدنية وتاهيلية على هامش المران، تضمنت الفقرة الأولى من التدريبات الركض لمدة دقائق قليلة حول الملعب، أعقبها بعض الإطالات وقفز الحواجز القصيرة بجانب تدريبات المرونة.

وخلال الفقرة الثانية أدى اللاعبون بعض التدريبات بالكرة لمدة ربع الساعة.

وحرص مدحت عبد الهادي المدرب العام بالنادي والذي يقود التدريبات لحين عودة جايمي باتشيكو من إجازته، على تخصيص فقرة فنية قوية على هامش المران الصباحي.

وجاءت الفقرة خاصة بالتسديد على المرمى من خارج منطقة الجزاء من وضعي الثبات والحركة من عدة اتجاهات.

وحرص عبد الهادي على توجيه تعليمات للاعبين بضرورة دقة وإتقان التسديدات، وتم تقسيم اللاعبين لمجموعتين وشهدت الفقرة تحديا بينهم ونالوا الإشادة والاستحسان من الجهاز الفني.

ويعود جايمي باتشيكو من إجازته يوم السبت لقيادة تدريبات الزمالك مرة أخرى.

ويستعد الزمالك للمواجهات المقبلة سواء في كأس مصر ومواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا الموافق 27 من شهر نوفمبر الجاري.