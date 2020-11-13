مران الزمالك - فقرة خاصة لشيكابالا وزيزو.. وعودة عواد للتدريبات الجماعية

الجمعة، 13 نوفمبر 2020 - 14:06

كتب : إبراهيم رمضان

الزمالك - الإسماعيلي - شيكابالا

خصص الجهاز الفني لنادي الزمالك فقرة خاصة للثنائي محمود عبد الرازق "شيكابالا" ومحمود عبد العزيز "زيزو" على هامش مران الفريق الذي أقيم صباح الجمعة بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي.

وأدى الثنائي تدريباته بصالة الجيم وفقا لتعليمات الجهاز الفني لرفع معدل اللياقة لديه وتجهيزه بأفضل شكل للفترة المقبلة.

وشارك محمد عواد حارس الزمالك في تدريبات الفريق الجماعية تحت إشراف عمرو عبد السلام مدرب الحراس، وذلك بعد خضوعه لبرنامج تأهيلي يوم الخميس ليشارك الجمعة بشكل طبيعي.

أخبار متعلقة
الزمالك لـ في الجول: قرار كاف بزيادة القوائم يمنحنا فرصة الاستعانة بالشباب الزمالك: نثق في قدرة اللاعبين على حصد لقب دوري أبطال إفريقيا باتشيكو يصل السبت ويقود تدريبات الزمالك الأحد

وأدى اللاعبون حصة بدنية وتاهيلية على هامش المران، تضمنت الفقرة الأولى من التدريبات الركض لمدة دقائق قليلة حول الملعب، أعقبها بعض الإطالات وقفز الحواجز القصيرة بجانب تدريبات المرونة.

وخلال الفقرة الثانية أدى اللاعبون بعض التدريبات بالكرة لمدة ربع الساعة.

وحرص مدحت عبد الهادي المدرب العام بالنادي والذي يقود التدريبات لحين عودة جايمي باتشيكو من إجازته، على تخصيص فقرة فنية قوية على هامش المران الصباحي.

وجاءت الفقرة خاصة بالتسديد على المرمى من خارج منطقة الجزاء من وضعي الثبات والحركة من عدة اتجاهات.

وحرص عبد الهادي على توجيه تعليمات للاعبين بضرورة دقة وإتقان التسديدات، وتم تقسيم اللاعبين لمجموعتين وشهدت الفقرة تحديا بينهم ونالوا الإشادة والاستحسان من الجهاز الفني.

ويعود جايمي باتشيكو من إجازته يوم السبت لقيادة تدريبات الزمالك مرة أخرى.

ويستعد الزمالك للمواجهات المقبلة سواء في كأس مصر ومواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا الموافق 27 من شهر نوفمبر الجاري.

في إفريقيا في الكأس الزمالك مران الزمالك
نرشح لكم
أخر الأخبار
إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا دقيقة | مصر
إل شيرينجيتو: نسبة رحيل راموس عن ريال مدريد تصل لـ 80%.. وصراع ثلاثي لضمه 36 دقيقة | الدوري الإسباني
مصدر في الإسماعيلي لـ في الجول: اقتربنا من ضم مودي مرة أخرى.. وشرط إتمام الصفقة 49 دقيقة | الدوري المصري
إصابة حجاج عويس في تدريبات المصري بجرح غائر أعلى العين وخضوعه لجراحة ساعة | الدوري المصري
دليلك الشامل للتعرف على بدر بانون ساعة | تقرير في الجول
مصدر في المصري لـ في الجول: اقتربنا من ضم حارس بيراميدز ساعة | الدوري المصري
ألبرتيني: ميلان الحالي يستطيع الفوز بلقب الدوري مثلما فعلنا في 1999 2 ساعة | الدوري الإيطالي
سون هيونج مين ونونو سانتو الأفضل لشهر أكتوبر في الدوري الإنجليزي.. وصاروخ لانزيني الأجمل 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قائمة منتخب مصر – تواجد شريف وبسام.. واستبعاد أكرم توفيق والمهدي سليمان 2 قرعة دوري أبطال إفريقيا - مواجهات سهلة لـ الأهلي والزمالك في دور الـ32 3 المقاصة: تم الاستقرار على بيع خماسي الفريق لسيراميكا بـ27 مليون جنيه.. بينهم محمد إبراهيم 4 حوار – محمد صلاح يتحدث عن شارة المنتخب لأول مرة.. ويدافع عن فيرمينو
قد ينال إعجابك