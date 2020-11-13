أحمد عادل عبد المنعم: لن استمر مع المقاصة بنسبة 90%.. وأدرس 6 عروض للرحيل

الجمعة، 13 نوفمبر 2020 - 13:40

كتب : FilGoal

الزمالك - مصر للمقاصة

كشف أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى مصر للمقاصة عن فسخ تعاقده مع النادي بسبب أزمة المستحقات وعدم تنفيذ النادي لبنود تعاقده.

وقال عبد المنعم: " في الأهلي كنت أجدد على بياض، في المقاصة قيل لي وقّع على بياض ولا تقلق، ولاحظت بعدها أن عديد البنود والاتفاقات لم تُنفذ مع النادي".

وأضاف عبر قناة النهار "مددت تعاقدي على بياض الموسم الماضي ولم تنفذ 90% من بنود تعاقدي مع النادي، على سبيل المثال طلبت التجديد لموسم واحد لأجد تعاقدي في اتحاد الكرة موسمين وكذلك المقابل المادي مختلف".

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وأردف "كل ذلك تسبب في تشتت تركيزي عن الكرة وهو للأسف ليس لي يده فيه، وأصبح مستحيلا أن أكمل مشواري مع النادي وأتخذت قراري بالرحيل عن مصر للمقاصة بنسبة 90% وأنهيت الأمور وسعيد للغاية بذلك".

وواصل "لن استكمل الموسم المقبل مع مصر للمقاصة، بعدما حصلت على قسط واحد من تعاقدي خلال 10 أشهر الماضية، وتنازلت عن رقم كبير من مستحقاتي من أجل الرحيل".

وأوضح "ما حدث معي حدث مع معظم لاعبي الفريق وأتحدث عن شخص معين وهو الذي يتفق معي على الأمور المالية، وهو ما تسبب في الكارثة وليس وليد هويدي".

وعن العروض المقدمة له "لدي 6 عروض في الدوري المصري من بينها نادي الجونة وأدرسها مع وكيلي من أجل إتمام التعاقد الأنسب لي".

وخاض أحمد عادل 46 مباراة بقميص مصر للمقاصة في جميع المسابقات واستقبل 40 هدفا وحافظ على نظافة شباكه في 19 منها منذ 2018.

ورد على عروض الزمالك السابقة لضمه "نادي الزمالك كبير وفي فترة عرضهم لي كان لا يوجد مشاكل مع المقاصة حينها، ولا أندم على أي خطوة سابقة".

وأتم عن العودة للأهلي من جديد "شرف لي العودة، الأهلي بالنسبة لي حياة، الفريق يمتلك حراس مرمى على قدر المسؤولية ولا يحتاج حاليا حراس مرمى في التوقيت الحالي، أنا محتاج المشاركة وأتمنى التوفيق لهم في نهائي دوري الأبطال".

أحمد عادل عبد المنعم مصر للمقاصة الجونة في الدوري
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