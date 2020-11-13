وكيلهما: رجب بكار إلى سيراميكا كليوباترا.. وموعد تفعيل تعاقد مروان محسن مع الأهلي

تحدث تامر النحاس وكيل اللاعبين عن انتقال رجب بكار من بيراميدز إلى سيراميكا كليوباترا ودور أحمد فتحي في الصفقة.

وكذلك تجديد تعاقد مروان محسن مع الأهلي وموقف باهر المحمدي مدافع الإسماعيلي.

وقال تامر النحاس: " رجب بكار انتقل بنظام الإعارة مع أحقية الشراء إلى سيراميكا كليوباترا، الظروف في الآونة الأخيرة كانت غير سعيدة مع بيراميدز وأتمنى أن يقدم موسما جيدا".

وأضاف عبر قناة النهار "هناك بند في تعاقد رجب بكار يتيح انتقاله النهائي إلى سيراميكا بشكل نهائي بعد نهاية الموسم"

وردا هل كان انتقال أحمد فتحي لـ بيراميدز دورا في رحيل بكار، قال: " كان هناك توتر في العلاقة بين بكار وبيراميدز بشكل مبكر وكان سببا في ضرورة انتقاله، وقد يكون انتقل فتحي ساعد على الرحيل".

رجب بكار البالغ 31 عاما شارك مع بيراميدز خلال موسمين في 58 مباراة بجميع المسابقات سجل هدفين وصنع 5.

وعن عدم انضمام مروان محسن للمنتخب أردف "كنت أتخيل انضمام مروان بعد تألقه مؤخرا وتلك رؤية حسام البدري المدير الفني، وسيكون غيابه عن المعسكر الحالي عاملا مهما للاجتهاد والعودة مجددا لصفوف المنتخب".

وواصل عن تجديد تعاقده "بين 30 نوفمبر و6 ديسمبر سيتم تفعيل تجديد تعاقد مروان مع الأهلي".

مروان أنهى الدوري مع الأهلي بتسجيل 7 أهداف وهو أفضل موسم له تهديفيا مع الأهلي في الدوري المصري.

وأتم عن موقف باهر المحمدي "تأجيل الدوري ميزة لباهر الذي يستمر مع الإسماعيلي بعد إجراء جراجة الغضروف، وقد يعود للمشاركة بدءا من الدور الثاني وهدفه الاحتراف الخارجي".

ويغيب باهر المحمدي بسبب الإصابة والتي تعرض لها عقب استئناف النشاط الرياضي.