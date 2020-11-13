المقاولون يوضح نادي صلاح المفضل في مصر ويوضح: نسعى لتكريمه والنني بطريقة مناسبة

الجمعة، 13 نوفمبر 2020 - 12:56

كتب : FilGoal

المصرى والمقاولون مؤمن زكريا محمد صلاح

قال محمد عادل المشرف العام على الكرة لنادي المقاولون العرب إن فريقه يسعى لعمل شيء ما يكرم من خلاله محمد صلاح ومحمد النني ثنائي الفريق السابق والذي يلعب حاليا لليفربول وأرسنال على الترتيب.

وصرح عادل عبر قناة "إم بي سي مصر" قائلا: "لا يوجد شك أننا نفكر في وجود اسم المقاولون بجانب اسم صلاح والنني، وعمل متحف لهما وكل هذه الأمور".

وواصل "صورة صلاح والنني تغطي الملاعب والاستادات، ولا يوجد شك أنهما قاما بعمل دعاية كبيرة لنادي المقاولون العرب".

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وأكمل "العام الماضي شهد 32 ألف لاعبا حضروا لاختبارات الناشئين، مهما قلنا من تكريم لا يمكن أن نوفيهم ما قدموه للنادي، لكن لديهم ولاء ووفاء غير عادي للنادي".

وتابع "لا شك أننا نفكر في عمل شيء لهما".

الثنائي احترف عن طريق المقاولون إلى بازل قبل أن يبدأ رحلة رائعة في أوروبا كللتها الألقاب.

النني توج مع بازل بلقب الدوري 4 مرات ومع أرسنال فاز بكأس الاتحاد الإنجليزي مرة والدرع الخيرية مرتين. أما صلاح فتوج مع بازل بلقب الدوري السويسري مرتين، وفاز مع ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز مرة ودوري الأبطال مرة والسوبر الأوروبي مرة وكأس العالم للأندية مرة.

وتطرق عادل للرد عن سؤال ما النادي الذي يشجعه صلاح قائلا: "لا أعلم إن كان صلاح أهلاوي أم زمالكاوي، حينما جلست معه وخيرته بين الأهلي أو الزمالك قال لي خارج مصر".

وتابع "حتى لو كنت أعرف لن أقول، إنه مصري، ويجب أن نكون حريصين على وضعه في هذه المكانة".

وأردف "ما أعرفه أنه مصري ويحب بلده ويحب المقاولون العرب".

واستطرد "رد صلاح على عرض الأهلي كان أريد أن ألعب خارج مصر، إما المقاولون أو خارج مصر، كلمة صلاح الوحيدة كانت الاحتراف خارج مصر".

وأتم "الأهلي حاول ضمه بشكل جدي لكن الزمالك تساءل فقط عن إمكانية ضمه، وقتها اللاعب فضل الاحتراف".

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