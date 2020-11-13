لا جازيتا: إنتر سيحاول عقد صفقة تبادلية مع سان جيرمان.. إريكسن مقابل باريديس

سيحاول نادي إنتر ميلان عقد صفقة تبادلية يحصل بموجبها على خدمات لياندرو باريديس لاعب باريس سان جيرمان مقابل رحيل كريستيان إريكسن لاعبه إلى النادي الفرنسي. وذلك حسب تقرير نشرته صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية.

وكان باريديس قريبا من الانضمام إلى إنتر في عدة مرات بالماضي، آخرها، حينما كان النادي الإيطالي في مفاوضات مع نظيره الفرنسي لصفقة ماورو إيكاردي وكذلك ميلان شكرينار إلى سان جيرمان.

وأوضحت الصحيفة الإيطالية أن إنتر تلقى عروض إعارة فقط من أجل النجم الدنماركي، إلا أن ستيفن زانج رئيس النادي لا يرغب في رحيل اللاعب بشكل مؤقت ولكن دائم.

وكان إريكسن قد تحدث عن فترته مع إنتر وقال: "ليس هذا ما حلمت به".

وتابع "حاليا، سأركز على الطريقة التي ألعب بها، بعد ذلك سنرى إذا ما كان سيحدث أي شيء حينما تفتح نافذة الانتقالات أم لا".

الدولي الدنماركي انضم إلى إنتر ميلان في يناير 2020 بمبلغ 27 مليون يورو، لكنه لم يشارك بصفة مستمرة منذ ذلك الحين، ولعب 33 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 4 أهداف وصنع 3 آخرين.