تصفيات كأس العالم - الأرجنتين تسقط في فخ التعادل أمام باراجواي.. وإصابة مروعة لـ بالاسيوس

الجمعة، 13 نوفمبر 2020 - 11:08

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي - الأرجنتين - باراجواي

سقط المنتخب الأرجنتيني في فخ التعادل مع نظيره الباراجوياني بنتيجة 1-1 في الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم قطر 2022 لقارة أمريكا الجنوبية.

مباراة شهدت سوء حظ بإلغاء هدف ميسي في الشوط الثاني، وإصابة مروعة لمتوسط الميدان إيزيكيل بالاسيوس على غرار ما أصاب نيمار في كأس العالم 2014.

المباراة أقيمت على ملعب لابومبونيرا معقل بوكا جونيورز شهدت تقدم الضيوف بهدف من علامة الجزاء في الدقيقة 21 عن طريق أنخيل روميرو.

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شقيق أوسكار، أنخيل روميرو تسبب في الدقيقة 29 في خروج إيزيكيل بالاسيوس لاعب وسط التانجو متأثرا بإصابة قوية في الظهر بعد تدخل هوائي في منتصف الميدان، وشارك بدلا منه جيوفاني لو سيلسو.

التقرير الطبي الذي أصدره الاتحاد الأرجنتيني أثبت إصابة اللاعب بكسر في منطقة الفقرات القطنية وأنه سيظل في المستشفى تحت الملاحظة.

تدخل قوي أعاد في الأذهان إصابة أنخيل روميرو من قبل على يد بالاسيوس عندما كان الأخير لاعبا في صفوف ريفر بليت الأرجنتيني الموسم الماضي.

وقبل 4 دقائق على نهاية الشوط الأول سجل نيكولاس جونزاليس هدف التعادل للأرجنتين برأسية بعد ركنية نفذها لو سيلسو.

في الشوط الثاني سجل القائد ليونيلي ميسي هدفا بتسديدة من داخل منطقة الجزاء أُلغي بداعي بخطأ من بداية الهجمة، ليظل التعادل سائدا.

تعادل أول للأرجنتين بعد انتصارين ليصبح رصيد التانجو 7 نقاط في الصدارة مؤقتا لحين مباراة البرازيل وفنزويلا، بينما ارتفع رصيد باراجواي عند النقطة الخامسة في المركز الرابع.

تصفيات كأس العالم 2022 أمريكا الجنوبية الأرجنتين باراجواي
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