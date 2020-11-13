تصفيات كأس العالم - الأرجنتين تسقط في فخ التعادل أمام باراجواي.. وإصابة مروعة لـ بالاسيوس

سقط المنتخب الأرجنتيني في فخ التعادل مع نظيره الباراجوياني بنتيجة 1-1 في الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم قطر 2022 لقارة أمريكا الجنوبية.

مباراة شهدت سوء حظ بإلغاء هدف ميسي في الشوط الثاني، وإصابة مروعة لمتوسط الميدان إيزيكيل بالاسيوس على غرار ما أصاب نيمار في كأس العالم 2014.

المباراة أقيمت على ملعب لابومبونيرا معقل بوكا جونيورز شهدت تقدم الضيوف بهدف من علامة الجزاء في الدقيقة 21 عن طريق أنخيل روميرو.

شقيق أوسكار، أنخيل روميرو تسبب في الدقيقة 29 في خروج إيزيكيل بالاسيوس لاعب وسط التانجو متأثرا بإصابة قوية في الظهر بعد تدخل هوائي في منتصف الميدان، وشارك بدلا منه جيوفاني لو سيلسو.

التقرير الطبي الذي أصدره الاتحاد الأرجنتيني أثبت إصابة اللاعب بكسر في منطقة الفقرات القطنية وأنه سيظل في المستشفى تحت الملاحظة.

Más allá de la intención, este evidente topetazo -con doble rodillazo aéreo- contra Exequiel #Palacios es con uso desmedido de la fuerza contra un rival de espaldas. El #VAR debió rever esta jugada y el juez debió EXPULSAR a Ángel Romero.#Eliminatorias pic.twitter.com/g66ywBbZVw — Pablo Lisotto (@plisotto) November 13, 2020

تدخل قوي أعاد في الأذهان إصابة أنخيل روميرو من قبل على يد بالاسيوس عندما كان الأخير لاعبا في صفوف ريفر بليت الأرجنتيني الموسم الماضي.

Todos: Que mala leche ese Ángel Romero, no puede irle así a Exequiel Palacios Exequiel Palacios: pic.twitter.com/j6erl9Lepu — RODRY (@RodryFlores_) November 13, 2020

وقبل 4 دقائق على نهاية الشوط الأول سجل نيكولاس جونزاليس هدف التعادل للأرجنتين برأسية بعد ركنية نفذها لو سيلسو.

في الشوط الثاني سجل القائد ليونيلي ميسي هدفا بتسديدة من داخل منطقة الجزاء أُلغي بداعي بخطأ من بداية الهجمة، ليظل التعادل سائدا.

تعادل أول للأرجنتين بعد انتصارين ليصبح رصيد التانجو 7 نقاط في الصدارة مؤقتا لحين مباراة البرازيل وفنزويلا، بينما ارتفع رصيد باراجواي عند النقطة الخامسة في المركز الرابع.