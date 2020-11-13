ظهير بيراميدز يغادر معسكر المنتخب بسبب الإصابة

الجمعة، 13 نوفمبر 2020 - 00:28

كتب : FilGoal

بيراميدز - حرس الحدود - محمد حمدي

غادر محمد حمدي ظهير أيسر نادي بيراميدز معسكر منتخب مصر الأول بسبب الإصابة.

واشتكى محمد حمدي لاعب منتخب مصر من آلام الحوض خلال مران المنتخب اليوم الخميس، ليغادر المعسكر بشكل نهائي.

وخضع اللاعب لفحوصات طبية تحت إشراف محمد أبو علا، أكدت صعوبة لحاقه بمواجهتي توجو، ليغادر المعسكر للخضوع لتدريبات علاجية.

أخبار متعلقة
الطريق مفتوح نحو الصدارة.. كينيا وجزر القمر يتعادلان لمصلحة مصر صلاح يشارك في تدريبات منتخب مصر لأول مرة منذ 16 شهرا قائمة منتخب مصر – تواجد شريف وبسام.. واستبعاد أكرم توفيق والمهدي سليمان قائمة توجو - ديجني وكودجو لابا على رأس المنتخب لمواجهتي مصر

ويستعد منتخب مصر لمواجهة توجو يوم السبت المقبل في الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى أمم إفريقيا، قبل أن يلعب مجددا ضد نفس المنتخب ولكن في توجو في الـ 17 من نفس الشهر.

ويحتل منتخب مصر المركز الثالث في المجموعة السابعة برصيد نقطتين من مواجهتين.

بينما منتخب توجو في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.

منتخب مصر المنتخب
نرشح لكم
أخر الأخبار
تعرف على كل المتأهلين إلى يورو 2020 بعد نهاية الملحق 13 دقيقة | أوروبا
سيناريوهات مجنونة مختلفة.. المجر وسلوفاكيا وأسكتلندا إلى نهائيات يورو 2020 15 دقيقة | أوروبا
ظهير بيراميدز يغادر معسكر المنتخب بسبب الإصابة 23 دقيقة | مصر
اتحاد الكرة: سنفتح تحقيقا في خطاب استدعاء رامز حفظ الله.. ونحاول جعل نهائي إفريقيا بحضور 10 آلاف 39 دقيقة | مصر
إنجلترا تفوز على أيرلندا بثلاثية في لقاء تاريخي لـ جود بيلينجام 53 دقيقة | أوروبا
الجزائر تعزز سلسلة اللاهزيمة بالفوز على زيمبابوي.. ولقطة مثيرة بين الحكم ومدرب السودان 59 دقيقة | إفريقيا
الزمالك: نثق في قدرة اللاعبين على حصد لقب دوري أبطال إفريقيا 2 ساعة | دوري أبطال إفريقيا
مدرب كوريا الجنوبية الأولمبي يعدد مكاسب مواجهة مصر 2 ساعة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قائمة منتخب مصر – تواجد شريف وبسام.. واستبعاد أكرم توفيق والمهدي سليمان 2 قرعة دوري أبطال إفريقيا - مواجهات سهلة لـ الأهلي والزمالك في دور الـ32 3 المقاصة: تم الاستقرار على بيع خماسي الفريق لسيراميكا بـ27 مليون جنيه.. بينهم محمد إبراهيم 4 حوار – محمد صلاح يتحدث عن شارة المنتخب لأول مرة.. ويدافع عن فيرمينو
قد ينال إعجابك