ظهير بيراميدز يغادر معسكر المنتخب بسبب الإصابة

غادر محمد حمدي ظهير أيسر نادي بيراميدز معسكر منتخب مصر الأول بسبب الإصابة.

واشتكى محمد حمدي لاعب منتخب مصر من آلام الحوض خلال مران المنتخب اليوم الخميس، ليغادر المعسكر بشكل نهائي.

وخضع اللاعب لفحوصات طبية تحت إشراف محمد أبو علا، أكدت صعوبة لحاقه بمواجهتي توجو، ليغادر المعسكر للخضوع لتدريبات علاجية.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة توجو يوم السبت المقبل في الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى أمم إفريقيا، قبل أن يلعب مجددا ضد نفس المنتخب ولكن في توجو في الـ 17 من نفس الشهر.

ويحتل منتخب مصر المركز الثالث في المجموعة السابعة برصيد نقطتين من مواجهتين.

بينما منتخب توجو في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.