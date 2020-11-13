اتحاد الكرة: سنفتح تحقيقا في خطاب استدعاء رامز حفظ الله.. ونحاول جعل نهائي إفريقيا بحضور 10 آلاف

الجمعة، 13 نوفمبر 2020 - 00:12

كتب : FilGoal

الاتحاد المصري لكرة القدم

كشف وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة عن نية مجلس إدارة الجبلاية في فتح تحقيق في واقعة إرسال خطاب لنادي ميلوول الإنجليزي لاستدعاء رامز حفظ الله للانضمام لمنتخب مصر للشباب.

وقال العطار عبر قناة "أون تايم سبورتس" تعليقا على الخطاب: "يوم السبت سنفتح تحقيقا ولن يأخذ وقتا كبيرا، صيغة الخطاب المرسل كانت خاطئة أعترف بذلك".

وأضاف "لا أريد قول أي مبررات ليس لها داع، نريد معرفة ما حدث لتلافي ذلك الخطأ مستقبلا".

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أبو ريدة وانتخابات كاف

وبسؤاله عن هل تأخر اتحاد الكرة عن دعم رئيسه السابق هاني أبو ريدة في سباق الترشح لرئاسة الاتحاد الإفريقي "كاف" أجاب "لا لم نتأخر".

وأوضح "لم نتأخر في دعم هاني أبو ريدة حال رغبته في الترشح لانتخابات رئاسة الاتحاد الإفريقي، لو طُلب منا الدعم لن نتأخر بالتأكيد".

وأضاف "أبو ريدة فخر لنا".

نهائي إفريقيا

وبسؤاله عن أين يقام نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والزمالك في الـ27 من شهر نوفمبر الجاري أجاب "كان من المفترض أن يقام في ملعب برج العرب لكن بعد الأنباء عن الطقس السيئ فنحاول إعادته للقاهرة".

وأضاف "سلطات الأمن وافقت ونحن الآن نخاطب الاتحاد الإفريقي ولا أتوقع حدوث أي مشكلة خاصة أن الناديين مصريين".

وتابع " نحاول كذلك الحصول على تصريح من الاتحاد الإفريقي والجهات الصحية بحضور 5 أو 10 آلاف لحضور نهائي دوري أبطال إفريقيا".

الموسم الجديد ونادي مصر

وبسؤاله هل سينطلق الموسم الجديد قبل نهاية كأس مصر للموسم الجاري أجاب "لا سننهي الكأس أولا وبعدها ينطلق الدوري الجديد".

وعن هل ينوي نادي مصر تغيير اسمه قبل لقاء الزمالك في ربع نهائي كأس مصر أجاب "لا سيخوض المباراة باسمه الحالي".

وأكمل "حتى لو تم تغيير اسمه لن يستطيع أن يتمم الأمر قبل اللقاء لأن تلك الإجراءات تأخذ وقتا كبيرا".

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