مدرب كوريا الجنوبية الأولمبي يعدد مكاسب مواجهة مصر

الخميس، 12 نوفمبر 2020 - 22:42

كتب : FilGoal

مصر الأولمبي - كوريا الجنوبية الأولمبي

عدّد كيم هاك بوم المدير الفني لمنتخب كوريا الجنوبية الأولمبي مكاسب مواجهة مصر الأولمبي والتي انتهت بالتعادل السلبي ضمن الدورة الودية.

وقال بوم عبر قناة أون تايم سبورت: "سعداء لاستضافتنا في مصر في ظل تلك الأوقات العصيبة التي يمر بها العالم".

وأوضح "كنا مرهقين وسعيد بأداء اللاعبين في هذا اللقاء، المكاسب المباراة هي فرصة رائعة من أجل أن ينسجم اللاعبين وإعداد جيد للبطولة المقبلة".

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وأضاف "وفرصة جيدة لتجميع اللاعبين في أوروبا معا في بيئة مختلفة مثل مصر".

وواصل "منتخب مصر قوي ولديه لاعبيه طاقة بدنية هائلة وكانوا يستحقون الفوز بكأس الأمم الإفريقية".

وأتم عن الاستعداد للبرازيل "لن تكون هناك أشياء خاصة لأن البرازيل تمتلك لاعبين كبار".

ويلتقي المنتخب الكوري الجنوبي مع البرازيل في ثاني لقاءات الدورة الودية يوم السبت المقبل.

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