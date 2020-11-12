شوقي غريب: عانينا من إهدار الفرص بسهولة ضد كوريا.. ومحمود البدري أصيب بكورونا

الخميس، 12 نوفمبر 2020 - 22:22

كتب : FilGoal

مصر الأولمبي - كوريا الجنوبية الأولمبي

لام شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي على لاعبيه سهولة إهدارهم للفرص خلال لقاء كوريا الجنوبية الودي.

وتعادل منتخب مصر الأولمبي وديا سلبيا بدون أهداف مع منتخب كوريا الجنوبية في ملعب الأهلي WE السلام في إطار استعدادات كلا منهما لخوض أولمبياد طوكيو 2020.

وتحدث شوقي غريب عقب المباراة لقناة "أون تايم سبورتس" قائلا: "أهدرنا الكثير من الفرص".

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وواصل "اللاعبون كانوا يتمركزون بشكل صحيح ويفتحون المساحات لأنفسهم، وهذه كفاءة منهم".

وأردف "لكننا افتقدنا اللمسة الأخيرة وهذا سنعمل على علاجه".

وعن ملاقاة كوريا قال: "لقد توجوا بميدالية في أولمبياد لندن 2012 وسنلاقي منتخب البرازيل الذي توج بلقب الأولمبياد في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016 وهذا ما نهدف إليه ألا وهو ملاقاة منتخبات قوية وسنعمل على خوض وديات قوية في شهر مارس المقبل كذلك".

وتابع شوقي غريب "نريد استغلال الدعم الكبير من كل المسؤولين في مصر لإسعاد الشعب المصري في الأولمبياد".

وكشف غريب عن تعرض محمود البدري لاعب المنتخب الأولمبي للإصابة بفيروس كورونا.

وأتم "سنجري مسحة أخرى قبل لقاء البرازيل ونتمنى أن يتعافى ويشارك معنا".

شوقي غريب مصر الأولمبي
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