إهدار الفرص وحارس كوريا يمنعان مصر الأولمبي من الانتصار الودي

تعادل منتخب مصر الأولمبي وديا سلبيا بدون أهداف مع كوريا الجنوبية في ملعب الأهلي WE السلام.

وأقيمت المباراة في إطار استعدادات كلا المنتخبين للمشاركة في أولمبياد طوكيو 2020.

وكانت تلك المباراة هي الأولى للمنتخب الذي يقوده فنيا شوقي غريب بعدما قاد الفراعنة للتتويج بلقب كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما قبل عام.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر بنظيره البرازيل يوم الثلاثاء المقبل.

ملخص اللقاء

بدأ منتخب مصر المباراة بتشكيل مكون من محمد صبحي في حراسة المرمى وأمامه الثلاثي أحمد رمضان "بيكام" ومحمد عبد السلام ومحمود مرعي.

وفي الوسط تواجد الثلاثي حسن علي وأكرم توفيق وإمام عاشور وكريم العراقي.

فيما تواجد في الهجوم كل من أحمد ياسر ريان وصلاح محسن وناصر ماهر.

بدأت المباراة بضغط مبكر من منتخب مصر وكاد كريم العراقي يسجل هدفا في الثانية 40 بعدما حول عرضية صلاح محسن برأسه لكن الكرة مرت بجوار المرمى.

ورد المنتخب الكوري بفرصة خطيرة في الدقيقة التاسعة إثر تمريرة من الناحية اليسرى لكن الدفاع شتت الكرة بنجاح.

وفي الدقيقة 13 تبادل الكرة سريعا مع صلاح محسن وسدد مباشرة بيمناه لكن تسديدته مرت بجوار المرمى بقليل.

وسدد بعدها إمام عاشور كرة مقوسة رائعة تصدى لها حارس كوريا ببراعة وحولها إلى ركلة ركنية مرت دون خطورة.

وانفرد صلاح محسن بمرمى كوريا لكن تسديدته لم تكن قوية بما يكفي وتصدى لها حارس الضيوف على مرتين.

وفي بداية الشوط الثاني سدد أحمد ريان كرة قوية لكنها ارتطمت في الشباك من الخارج.

تلاها تسديدة قوية من كريم العراقي من داخل منطقة الجزاء بعد مراوغته لمدافع كوريا بطريقة جميلة لكن الحارس أ[عد الكرة بنجاح.

وفي الدقيقة 63 أجرى شوقي غريب ثلاثة تبديلات فادي فريد وعمار حمدي وكريم فؤاد بدلا من صلاح محسن وإمام عاشور وحسن علي.

وهدأت المباراة كثيرا وغابت الفرص عن كلا المنتخبين.

وفي الدقيقة 78 أجرى منتخب مصر تبديلين جديدين بمشاركة أحمد حمدي وعبد الرحمن أسامة بدلا من ناصر ماهر وأحمد ريان.

ولم يحدث أي جديد حتى نهاية اللقاء لينتهي بالتعادل السلبي بدون أهداف.