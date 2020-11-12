حرب بسبب سانشيز؟ بيان ناري من إنتر ردا على تصريح مدرب تشيلي "نحن لسنا في مستعمرة"

أصدر نادي إنتر الإيطالي بيانا يرد فيه على تصريحات رينالدو رويدا المدير الفني لمنتخب تشيلي بشأن أليكسيس سانشيز.

سانشيز خرج من تدريبات تشيلي بسبب إصابة عضلية، استعدادا لمواجهة بيرو والتي منعته من استكمال الحصة التدريبية.

رويدا قال في المؤتمر الصحفي عن هداف اللاروخا التاريخي: "أليكسيس يعاني من مشكلة يوم الأربعاء وخرج كإجراء احترازي".

وتابع "الأشعة أفادت عدم وجود أمر خطير، سنرى ماذا سيحدث لكن لن نخاطر به أمام بيرو".

وأضاف "مع كامل الاحترام للأندية الأوروبية، أريدهم أن يحترمونا مثلما نحترمهم، أود الحصول على قدر من الاحترام أكبر قبل أن يقرروا أن يلعب سانشيز 45 أو 90 دقيقة".

وأتم "نحن لسنا في حقبة المستعمرات، ليكن الأمر واضحا".

إنتر رد ببيان رسمي عبر موقعه جاء كالآتي:

"يعتبر نادي إنتر تصريحات مدرب تشيلي رينالدو رويدا غير مقبولة ومهينة ولا تتوافق مع الواقع".

"كان النادي دائما متعاونا بشكل كبير وله علاقات ممتازة مع جميع أطقم المنتخبات الوطنية".

"في حالة أليكسيس الخاصة، واجه اللاعب مشكلة جسدية في كل استدعاء تقريبا مع منتخبه الوطني. في إحداها تعرض لإصابة خطيرة أبعدته عن الملاعب لمدة ثلاثة أشهر. وهذا يمثل ضررا رياضيا خطيرا للنادي الذي كان دائما حريصا على صحة لاعبيه".

📄 | COMUNICATO Nota del Club in seguito alle dichiarazioni del CT del Cile Rueda 👇https://t.co/8CgNAeNrxi — Inter (@Inter) November 12, 2020

وكان سانشيز قد تعرض لإصابة مطلع الموسم الماضي في مواجهة كولومبيا مع منتخب بلاده ما أبعده عن المشاركة مع الفريق ما يقارب 6 أشهر.

تشيلي تحتل المركز السابع في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم قطر 2022.

وكان سانشيز قد سجل هدفين من أصل 3 للمنتخب التشيلي في الجولتين الأولى والثانية أمام أوروجواي وكولومبيا.

المهاجم البالغ 31 عاما شارك الموسم الجاري مع النيراتزوري في 7 مباريات بكافة المسابقات واكتفى بصناعة هدفين.