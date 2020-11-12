إصابة عدلي القيعي بـ فيروس كورونا.. و"حالته جيدة في المستشفى"

الخميس، 12 نوفمبر 2020 - 20:09

كتب : FilGoal

عدلي القيعي - الأهلي

أصيب عدلي القيعي مستشار التسويق والاستثمار في الأهلي بـ فيروس كورونا، حسبما كشفت قناة الأهلي.

القيعي غاب عن التواجد في برنامجه ملك وكتابة عبر قناة الأهلي، قبل أن يكشف إبراهيم المنيسي أن "إصابة كورونا هي السبب".

نجل عدلي القيعي أصيب في البداية بـ فيروس كورونا وتم عزله، ووقتها كان القيعي يشكو من أعراض برد خفيفة والمسحة الطبية جاءت سلبية وقتها.

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ولكن شكوى القيعي استمرت، على حد وصف المنيسي، ليخضع لمسحة جديدة والتي جاءت إيجابية ليتأكد إصابته بـ فيروس كورونا.

ويتواجد القيعي وأسرته في المستشفى "من أجل مزيد من الرعاية" ولكن القيعي "في حالة جيدة ويتعافى سريعا"، حسبما ذكر إبراهيم المنيسي.

عدلي القيعي الأهلي
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