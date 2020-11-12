قبل 30 ساعة من بداية المباراة.. تيتي يعلن تشكيل البرازيل لمواجهة فنزويلا

الخميس، 12 نوفمبر 2020 - 19:43

كتب : FilGoal

البرازيل

أعلن تيتي المدير الفني لمنتخب البرازيل التشكيل الذي سيخوض مواجهة فنزويلا في ملعب مورومبي في الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2020.

وتقام المباراة في الواحدة صباحا من يوم السبت الموافق 14 نوفمبر.

وجاء تشكيل السليساو والذي جاء على موقع UOL البرازيلية:

أخبار متعلقة
مهاجم البرازيل: سألعب بكل قوتي أمام مصر للحفاظ على فرصة المشاركة في الأولمبياد رغم صراع الصدارة في البرازيل.. تغييرات في إنترناسيونال وفلامنجو فنيا خلال 24 ساعة قائمة المنتخب الأولمبي - غريب يضم 28 لاعبا لمباراتي كوريا الجنوبية والبرازيل المنتخب الأولمبي لـ في الجول: دورة ودية مع البرازيل وكوريا الجنوبية في مصر

حراسة المرمى: إيدرسون

الدفاع: دانيلو - ماركينيوس – تياجو سيلفا – رينان لودي

الوسط: آلان – دوجلاس لويز – إيفرتون روبيرو

الهجوم: جابرييل خيسوس – ريتشارلسون – روبرتو فيرمينو

وقال تيتي في المؤتمر الصحفي عن أسباب خيارته الهجومية: "ريتشارلسون سيلعب دور المهاجم رقم 9، فيرمينو سيكون لاعبا حرا وأكثر على الأطراف، ولا أريد الدخول في تفاصيل أكثر".

ويفتقد المنتخب البرازيلي خدمات إيدير ميليتاو وكاسيميرو وفيلبي كوتينيو ورودريجيو كايو وفابينيو بسبب الإصابة.

وسيغيب أيضا نيمار عن المباراة وتحوم الشكوك حول مشاركته أمام أوروجواي يوم 17 نوفمبر.

وكان نيمار قد تعرض للإصابة مع باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا بعد إصابته بتمزق بسيط في العضلة الضامة اليسرى.

البرازيل تيتي تصفيات كأس العالم فنزويلا
نرشح لكم
أخر الأخبار
إهدار الفرص وحارس كوريا يمنعان مصر الأولمبي من الانتصار الودي 19 دقيقة | مصر
حرب بسبب سانشيز؟ بيان ناري من إنتر ردا على تصريح مدرب تشيلي "نحن لسنا في مستعمرة" 31 دقيقة | الدوري الإيطالي
ميلوول لـ في الجول: رغبة رامز حفظ الله هي ما حسمت اختياره لـ المغرب وليس مصر 51 دقيقة | مصر
بأقدام العجوز بانديف.. مقدونيا الشمالية تحجز تأهلا تاريخيا لـ يورو 2020 ساعة | أوروبا
الأهلي يُعير محمد فخري إلى البنك الأهلي ساعة | ميركاتو
رضا عبد العال إلى وادي دجلة ساعة | الدوري المصري
إصابة عدلي القيعي بـ فيروس كورونا.. و"حالته جيدة في المستشفى" 2 ساعة | مصر
قالوا عن أروابارينا لـ في الجول: يحب المباريات الكبرى ويطلب "البرود" وتضحي بحياتك لأجله 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قائمة منتخب مصر – تواجد شريف وبسام.. واستبعاد أكرم توفيق والمهدي سليمان 2 قرعة دوري أبطال إفريقيا - مواجهات سهلة لـ الأهلي والزمالك في دور الـ32 3 المقاصة: تم الاستقرار على بيع خماسي الفريق لسيراميكا بـ27 مليون جنيه.. بينهم محمد إبراهيم 4 حوار – محمد صلاح يتحدث عن شارة المنتخب لأول مرة.. ويدافع عن فيرمينو
قد ينال إعجابك