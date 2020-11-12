قبل 30 ساعة من بداية المباراة.. تيتي يعلن تشكيل البرازيل لمواجهة فنزويلا

أعلن تيتي المدير الفني لمنتخب البرازيل التشكيل الذي سيخوض مواجهة فنزويلا في ملعب مورومبي في الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2020.

وتقام المباراة في الواحدة صباحا من يوم السبت الموافق 14 نوفمبر.

وجاء تشكيل السليساو والذي جاء على موقع UOL البرازيلية:

حراسة المرمى: إيدرسون

الدفاع: دانيلو - ماركينيوس – تياجو سيلفا – رينان لودي

الوسط: آلان – دوجلاس لويز – إيفرتون روبيرو

الهجوم: جابرييل خيسوس – ريتشارلسون – روبرتو فيرمينو

وقال تيتي في المؤتمر الصحفي عن أسباب خيارته الهجومية: "ريتشارلسون سيلعب دور المهاجم رقم 9، فيرمينو سيكون لاعبا حرا وأكثر على الأطراف، ولا أريد الدخول في تفاصيل أكثر".

ويفتقد المنتخب البرازيلي خدمات إيدير ميليتاو وكاسيميرو وفيلبي كوتينيو ورودريجيو كايو وفابينيو بسبب الإصابة.

وسيغيب أيضا نيمار عن المباراة وتحوم الشكوك حول مشاركته أمام أوروجواي يوم 17 نوفمبر.

وكان نيمار قد تعرض للإصابة مع باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا بعد إصابته بتمزق بسيط في العضلة الضامة اليسرى.