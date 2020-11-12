استراحة بالفيديو – مصر الأولمبي (0) - (0) كوريا الجنوبية.. هدف ضائع من صلاح محسن

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة منتخبي مصر وكوريا الجنوبية الأولمبيين في إطار الاستعدادات لخوض أولمبياد طوكيو.

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نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ق39: صلاح محسن يهدر هدفا محققا لمنتخب مصر بعدما سدد كرة ضعيفة تصدى لها حارس كوريا على مرتين.

ق28: تسديدة رائعة من إمام عاشور حولها حارس كوري إلى ركلة ركنية.

ق13: فرصة خطيرة أخرى لمنتخب مصر، إمام عاشور يتبادل الكرة سريعا مع صلاح محسن وسدد مباشرة بيمناه لكن تسديدته مرت بجوار المرمى بقليل.

ق9: فرصة خطيرة للمنتخب الكوري من الناحية اليمنى لكن دفاع منتخب مصر شتت الكرة بنجاح.

ق1: يا رباااه في الدقيقة الأولى صلاح محسن يرسل عرضية ولكن رأسية كريم العراقي تذهب بعيدة عن المرمى.

انطلاق المباراة.