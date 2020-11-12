استراحة بالفيديو – مصر الأولمبي (0) - (0) كوريا الجنوبية.. هدف ضائع من صلاح محسن

الخميس، 12 نوفمبر 2020 - 19:41

كتب : FilGoal

رمضان صبحي - تتويج مصر الأولمبي بلقب أمم إفريقيا تحت 23 عاما

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة منتخبي مصر وكوريا الجنوبية الأولمبيين في إطار الاستعدادات لخوض أولمبياد طوكيو.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنا

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ق39: صلاح محسن يهدر هدفا محققا لمنتخب مصر بعدما سدد كرة ضعيفة تصدى لها حارس كوريا على مرتين.

ق28: تسديدة رائعة من إمام عاشور حولها حارس كوري إلى ركلة ركنية.

ق13: فرصة خطيرة أخرى لمنتخب مصر، إمام عاشور يتبادل الكرة سريعا مع صلاح محسن وسدد مباشرة بيمناه لكن تسديدته مرت بجوار المرمى بقليل.

ق9: فرصة خطيرة للمنتخب الكوري من الناحية اليمنى لكن دفاع منتخب مصر شتت الكرة بنجاح.

ق1: يا رباااه في الدقيقة الأولى صلاح محسن يرسل عرضية ولكن رأسية كريم العراقي تذهب بعيدة عن المرمى.

انطلاق المباراة.

مصر الأولمبي كوريا الجنوبية الأولمبي
نرشح لكم
أخر الأخبار
رضا عبد العال إلى وادي دجلة 31 دقيقة | الدوري المصري
إصابة عدلي القيعي بـ فيروس كورونا.. و"حالته جيدة في المستشفى" 46 دقيقة | مصر
قالوا عن أروابارينا لـ في الجول: يحب المباريات الكبرى ويطلب "البرود" وتضحي بحياتك لأجله ساعة | الدوري المصري
قبل 30 ساعة من بداية المباراة.. تيتي يعلن تشكيل البرازيل لمواجهة فنزويلا ساعة | أمريكا
استراحة بالفيديو – مصر الأولمبي (0) - (0) كوريا الجنوبية.. هدف ضائع من صلاح محسن ساعة | مصر
تشكيل مصر الأولمبي - صلاح محسن وإمام عاشور وياسر ريان يهاجمون كوريا ساعة | مصر
دانيلو: أسلوب بيرلو يشبه جوارديولا ساعة | الدوري الإيطالي
مران الأهلي – فحص طبي لمحمد محمود.. عودة وليد سليمان وتأهيل للشيخ 2 ساعة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قائمة منتخب مصر – تواجد شريف وبسام.. واستبعاد أكرم توفيق والمهدي سليمان 2 قرعة دوري أبطال إفريقيا - مواجهات سهلة لـ الأهلي والزمالك في دور الـ32 3 المقاصة: تم الاستقرار على بيع خماسي الفريق لسيراميكا بـ27 مليون جنيه.. بينهم محمد إبراهيم 4 حوار – محمد صلاح يتحدث عن شارة المنتخب لأول مرة.. ويدافع عن فيرمينو
قد ينال إعجابك