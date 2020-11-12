تشكيل مصر الأولمبي - صلاح محسن وإمام عاشور وياسر ريان يهاجمون كوريا

الخميس، 12 نوفمبر 2020 - 19:37

كتب : FilGoal

رمضان صبحي - تتويج مصر الأولمبي بلقب أمم إفريقيا تحت 23 عاما

يعتمد شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي على الثلاثي صلاح محسن وإمام عاشور وأحمد ياسر ريان في خط هجوم المنتخب أمام كوريا الجنوبية.

ويلعب منتخب مصر الأولمبي وديا أمام منتخب كوريا الجنوبية ضمن الاستعدادات للمشاركة في أولمبياد طوكيو.

ويظهر أكرم توفيق وناصر ماهر في خط وسط المنتخب مع استمرار الاعتماد على خطة 3-4-3.

أخبار متعلقة
المنتخب الأولمبي لـ في الجول: دورة ودية مع البرازيل وكوريا الجنوبية في مصر إلغاء معسكر منتخب مصر الأولمبي مدرب منتخب مصر الأولمبي يكشف سبب تفضيل مشاركة محمد صبحي في كأس إفريقيا صور - السيسي يكرم منتخب مصر الأولمبي

وفيما يلي تشكيل المنتخب بالكامل:

حراسة المرمى: محمد صبحي

الدفاع: أحمد رمضان "بيكام" - محمد عبد السلام - محمود مرعي

الوسط: حسن علي - أكرم توفيق - إمام عاشور - كريم العراقي

الهجوم: أحمد ياسر ريان - صلاح محسن - ناصر ماهر

ويجلس على دكة البدلاء كل من: محمود جاد - عمار حمدي - محمود صابر - كريم فؤاد - فادي فريد - كريم الطيب - أحمد حمدي - مصطفى شوبير - عمر صلاح - يوسف إسماعيل - أحمد عفيفي - شريف رضا - غنام محمد - أحمد ياسين - عبد الرحمن مجدي.

مصر الأولمبي وديات
نرشح لكم
أخر الأخبار
قالوا عن أروابارينا لـ في الجول: يحب المباريات الكبرى ويطلب "البرود" وتضحي بحياتك لأجله 18 دقيقة | الدوري المصري
قبل 30 ساعة من بداية المباراة.. تيتي يعلن تشكيل البرازيل لمواجهة فنزويلا 20 دقيقة | أمريكا
مباشر بالفيديو – مصر الأولمبي (0) - (0) كوريا الجنوبية.. كريم العراقي يهدر هدفا محققا 22 دقيقة | مصر
تشكيل مصر الأولمبي - صلاح محسن وإمام عاشور وياسر ريان يهاجمون كوريا 26 دقيقة | مصر
دانيلو: أسلوب بيرلو يشبه جوارديولا 52 دقيقة | الدوري الإيطالي
مران الأهلي – فحص طبي لمحمد محمود.. عودة وليد سليمان وتأهيل للشيخ ساعة | مصر
أسوان يدعم هجومه بضم أوكا من طنطا.. ويجدد تعاقد عبد الظاهر ساعة | الدوري المصري
نهضة بركان يوضح حقيقة اقتراب محسن ياجور من الإسماعيلي 2 ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أوباميانج: لا أصدق ما فعله النني.. نريد أن نكون مثله 2 قائمة منتخب مصر – تواجد شريف وبسام.. واستبعاد أكرم توفيق والمهدي سليمان 3 قرعة دوري أبطال إفريقيا - مواجهات سهلة لـ الأهلي والزمالك في دور الـ32 4 المقاصة: تم الاستقرار على بيع خماسي الفريق لسيراميكا بـ27 مليون جنيه.. بينهم محمد إبراهيم
قد ينال إعجابك