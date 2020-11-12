تشكيل مصر الأولمبي - صلاح محسن وإمام عاشور وياسر ريان يهاجمون كوريا

يعتمد شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي على الثلاثي صلاح محسن وإمام عاشور وأحمد ياسر ريان في خط هجوم المنتخب أمام كوريا الجنوبية.

ويلعب منتخب مصر الأولمبي وديا أمام منتخب كوريا الجنوبية ضمن الاستعدادات للمشاركة في أولمبياد طوكيو.

ويظهر أكرم توفيق وناصر ماهر في خط وسط المنتخب مع استمرار الاعتماد على خطة 3-4-3.

وفيما يلي تشكيل المنتخب بالكامل:

حراسة المرمى: محمد صبحي

الدفاع: أحمد رمضان "بيكام" - محمد عبد السلام - محمود مرعي

الوسط: حسن علي - أكرم توفيق - إمام عاشور - كريم العراقي

الهجوم: أحمد ياسر ريان - صلاح محسن - ناصر ماهر

ويجلس على دكة البدلاء كل من: محمود جاد - عمار حمدي - محمود صابر - كريم فؤاد - فادي فريد - كريم الطيب - أحمد حمدي - مصطفى شوبير - عمر صلاح - يوسف إسماعيل - أحمد عفيفي - شريف رضا - غنام محمد - أحمد ياسين - عبد الرحمن مجدي.