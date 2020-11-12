دانيلو: أسلوب بيرلو يشبه جوارديولا

شرح البرازيلي دانيلو مدافع يوفنتوس الإيطالي أسباب تشابه أسلوب مدربه أندريا بيرلو مع بيب جوارديولا مدربه السابق في مانشستر سيتي.

البرازيلي والذي يشغل مركز الظهير يلعب تحت قيادة مدربه الإيطالي كقلب دفاع بين ثلاثي في الخط الخلفي الموسم الجاري.

وقال البرازيلي لشبكة "جلوبوسبورتي" البرازيلية: "أنا مدافع، لا يهم أين ألعب، لكنني سعيدا بلعب دورا مختلفا مع يوفنتوس الموسم الحالي".

وتابع "أهم شيء في كرة القدم هو شغل المساحات والتحرك في المكان الصحيح في الوقت المناسب، لعبت في ريال مدريد كظهير أيسر، ومع مانشستر سيتي في كل المراكز الدفاعية وكذلك خط الوسط، لكنني أصنف نفسي مدافعا".

وأردف "بسبب ضغط المباريات، لا يوجد وقتا للتدرب، الفيديو أصبح أساسيا لتحضير التحركات الدفاعية والهجومية".

وأوضح "بيرلو لديه نفس الأفكار لدوري الذي شاركت به مع مانشستر سيتي خلال موسمين، لذلك هو مركز أعرفه واعتدت عليه، ومع قرائتي للمباراة، أستطيع مساعدة الفريق على اللعب من الخلف".

دانيلو تحدث عن ارتياحه في يوفنتوس عقب انضمامه في صيف 2019 مقابل 37 مليون جنيه إسترليني.

وواصل "أشعر بالرضا عن مسيرتي، حياتي والنضوج الذي وصلت له مع يوفنتوس، أقضي وقتا طويلا مع نيدفيد –نائب رئيس يوفنتوس- نجلس وأحيانا نشرب القهوة وأفكر أنني أشرب القهوة مع نيدفيد".

وأكمل "نتحدث عن كرة القدم، بيرلو لا زال يتعامل مثل اللاعبين، لديه حس قيادة فريق مثل يوفنتوس ومن الجيد أن يفوز بحب المجموعة، لذلك نتبع أسلوبه في كرة القدم".

وأتم "في يوم آخر، استعد بيرلو لتسديد الركلات الثابتة في التدريبات، لذلك كنت أول من جلست وشاهدت ما يفعله كلاعب، علينا الجلوس والاستماع، أنه واحد من أفضل اللاعبين".