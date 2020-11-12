دانيلو: أسلوب بيرلو يشبه جوارديولا

الخميس، 12 نوفمبر 2020 - 19:12

كتب : FilGoal

دانيلو يحتفل بهدف يوفنتوس الأول في نابولي

شرح البرازيلي دانيلو مدافع يوفنتوس الإيطالي أسباب تشابه أسلوب مدربه أندريا بيرلو مع بيب جوارديولا مدربه السابق في مانشستر سيتي.

البرازيلي والذي يشغل مركز الظهير يلعب تحت قيادة مدربه الإيطالي كقلب دفاع بين ثلاثي في الخط الخلفي الموسم الجاري.

وقال البرازيلي لشبكة "جلوبوسبورتي" البرازيلية: "أنا مدافع، لا يهم أين ألعب، لكنني سعيدا بلعب دورا مختلفا مع يوفنتوس الموسم الحالي".

أخبار متعلقة
آس: بونوتشي قد يغيب عن مواجهة برشلونة.. دانيلو قد يحل محله رسميا – "حقق الإنجاز".. دانيلو بيريرا ينضم إلى باريس سان جيرمان دانيلو: هذا هو الفارق بين زيدان وجوارديولا دانيلو: شخصية كريستيانو بها العديد من الجوانب الإنسانية

وتابع "أهم شيء في كرة القدم هو شغل المساحات والتحرك في المكان الصحيح في الوقت المناسب، لعبت في ريال مدريد كظهير أيسر، ومع مانشستر سيتي في كل المراكز الدفاعية وكذلك خط الوسط، لكنني أصنف نفسي مدافعا".

وأردف "بسبب ضغط المباريات، لا يوجد وقتا للتدرب، الفيديو أصبح أساسيا لتحضير التحركات الدفاعية والهجومية".

وأوضح "بيرلو لديه نفس الأفكار لدوري الذي شاركت به مع مانشستر سيتي خلال موسمين، لذلك هو مركز أعرفه واعتدت عليه، ومع قرائتي للمباراة، أستطيع مساعدة الفريق على اللعب من الخلف".

دانيلو تحدث عن ارتياحه في يوفنتوس عقب انضمامه في صيف 2019 مقابل 37 مليون جنيه إسترليني.

وواصل "أشعر بالرضا عن مسيرتي، حياتي والنضوج الذي وصلت له مع يوفنتوس، أقضي وقتا طويلا مع نيدفيد –نائب رئيس يوفنتوس- نجلس وأحيانا نشرب القهوة وأفكر أنني أشرب القهوة مع نيدفيد".

وأكمل "نتحدث عن كرة القدم، بيرلو لا زال يتعامل مثل اللاعبين، لديه حس قيادة فريق مثل يوفنتوس ومن الجيد أن يفوز بحب المجموعة، لذلك نتبع أسلوبه في كرة القدم".

وأتم "في يوم آخر، استعد بيرلو لتسديد الركلات الثابتة في التدريبات، لذلك كنت أول من جلست وشاهدت ما يفعله كلاعب، علينا الجلوس والاستماع، أنه واحد من أفضل اللاعبين".

دانيلو أندريا بيرلو الدوري الإيطالي يوفنتوس
نرشح لكم
أخر الأخبار
رضا عبد العال إلى وادي دجلة 19 دقيقة | الدوري المصري
إصابة عدلي القيعي بـ فيروس كورونا.. و"حالته جيدة في المستشفى" 33 دقيقة | مصر
قالوا عن أروابارينا لـ في الجول: يحب المباريات الكبرى ويطلب "البرود" وتضحي بحياتك لأجله 57 دقيقة | الدوري المصري
قبل 30 ساعة من بداية المباراة.. تيتي يعلن تشكيل البرازيل لمواجهة فنزويلا 59 دقيقة | أمريكا
مباشر بالفيديو – مصر الأولمبي (0) - (0) كوريا الجنوبية.. هدف ضائع من صلاح محسن ساعة | مصر
تشكيل مصر الأولمبي - صلاح محسن وإمام عاشور وياسر ريان يهاجمون كوريا ساعة | مصر
دانيلو: أسلوب بيرلو يشبه جوارديولا ساعة | الدوري الإيطالي
مران الأهلي – فحص طبي لمحمد محمود.. عودة وليد سليمان وتأهيل للشيخ ساعة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أوباميانج: لا أصدق ما فعله النني.. نريد أن نكون مثله 2 قائمة منتخب مصر – تواجد شريف وبسام.. واستبعاد أكرم توفيق والمهدي سليمان 3 قرعة دوري أبطال إفريقيا - مواجهات سهلة لـ الأهلي والزمالك في دور الـ32 4 المقاصة: تم الاستقرار على بيع خماسي الفريق لسيراميكا بـ27 مليون جنيه.. بينهم محمد إبراهيم
قد ينال إعجابك