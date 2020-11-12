مران الأهلي – فحص طبي لمحمد محمود.. عودة وليد سليمان وتأهيل للشيخ

خضع محمد محمود لاعب خط وسط الأهلي لفحص طبي خلال مران الفريق الأحمر اليوم الخميس تحت إشراف طبيب الفريق خالد محمود.

ويواصل محمد محمود تنفيذ برنامجه العلاجي بعدما أصيب بقطع في الرباط الصليبي في وق سابق.

واستأنف الأهلي مرانه اليوم الخميس بعد حصوله على راحة سلبية أمس الأربعاء بعد نهاية الدوري وفي ظل فترة التوقف الدولي.

وشهد المران الجماعي عودة وليد سليمان للمشاركة فيه بعدما غاب عن المران الأخير قبل الراحة السلبية لشكواه من كدمة قوية تعرض لها.

وواصل أحمد الشيخ جناح الأهلي تدريباته التأهيلية على هامش مران الفريق للتعافي من كدمة في القدم تسببت في غيابه عن المران الجماعي مؤخرا.

وانتظم في المران علي لطفي حارس مرمى الفريق بعدما تعرض لكدمة بسيطة في الرباط الداخلي للركبة جعلته يغيب عن تدريب الثلاثاء الماضي.

ويستعد الأهلي للقاء الزمالك في استاد القاهرة في الـ27 من شهر نوفمبر الجاري في نهائي دوري أبطال إفريقيا.