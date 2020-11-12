أسوان يدعم هجومه بضم أوكا من طنطا.. ويجدد تعاقد عبد الظاهر

أعلن نادي أسوان التعاقد مع أحمد سعيد أوكا مهاجم طنطا، وتجديد التعاقد مع أحمد عبد الظاهر.

زهرة الجنوب ضم أوكا بعقد يمتد لمدة موسمين في صفقة انتقال حر.

وشارك أوكا الموسم المنصرم في 10 مباريات سجل هدفا وصنع آخر.

وجدد النادي التعاقد مع المخضرم أحمد عبد الظاهر الذي تعرض لإصابة الرباط الصليبي والتي غاب الموسم الماضي بسببها.

وخاض الدولي البالغ 35 عاما 5 مباريات الموسم الماضي سجل هدفا وصنع آخر، وغاب عن باقي الموسم.

وكان أسوان قد تعاقد مع محمد العشري وأحمد سالم صافي من طنطا في سوق الانتقالات الجارية.

وضم أسوان أيضا طه عادل من نادي مصر ومحمد سوستة من المقاولون العرب أيضا.