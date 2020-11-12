نهضة بركان يوضح حقيقة اقتراب محسن ياجور من الإسماعيلي

الخميس، 12 نوفمبر 2020 - 17:42

كتب : FilGoal

محسن ياجور - نهضة بركان

رد مصدر مسؤول من نادي نهضة بركان المغربي على التقارير المغربية التي أشارت إلى اقتراب المهاجم المغربي محسن ياجور من الانتقال إلى نادي الإسماعيلي.

ونفى المصدر في حديثه مع صحيفة المنتخب المغربية كل ما يُقال في هذا الشأن، مشيرا إلى "لم يصل أي طلب إلى نهضة بركان من أجل انتقال محسن ياجور إلى الإسماعيلي".

وشدد المصدر على عدم نية نهضة بركان في "مغادرة لاعبيه المميزين بالفريق"، وفقا لصحيفة المنتخب.

أخبار متعلقة
مصدر من الإسماعيلي لـ في الجول: فخر الدين بن يوسف يصل السبت لتوقيع عقود انضمامه خبر في الجول - فخر الدين بن يوسف يوقع مع الإسماعيلي كريم طارق لـ في الجول: أبلغت بتروجت برغبتي في الانتقال لـ الإسماعيلي وأنتظر حسم الصفقة الإسماعيلي ينتصر وديا برباعية

محسن ياجور صاحب الـ 35 عاما توج بلقب كأس الكونفدرالية مع نهضة بركان بعد الفوز على بيراميدز.

وتعاقد الإسماعيلي مع الأنجولي أري بابل والجزائري رضوان شريفي إلى جانب أحمد مصطفى لاعب جينت البلجيكي.

في الانتقالات الإسماعيلي نهضة بركان
نرشح لكم
أخر الأخبار
نهضة بركان يوضح حقيقة اقتراب محسن ياجور من الإسماعيلي 28 دقيقة | ميركاتو
أوباميانج يرد على انتقاد كروس: هل لديك أطفال؟ سأواصل الاحتفال بتلك الطريقة 33 دقيقة | الدوري الإنجليزي
جيناسو يتوج بلقب الدوري الصيني للمرة الأولى.. ويضمن التأهل لـ كأس العالم للأندية 2021 33 دقيقة | آسيا
مدرب الأرجنتين: ديبالا يمر بوقت صعب.. غيابه أمر ثقيل علينا 59 دقيقة | أمريكا
دي بيك: أرغب في المشاركة أكثر مع يونايتد.. وأنتظر فرصتي لاقتناصها ساعة | الدوري الإنجليزي
كرة سلة - إلغاء معسكر إعداد المنتخبات المصرية في صربيا بسبب فيروس كورونا ساعة | رياضات أخرى
مصدر من الإسماعيلي لـ في الجول: فخر الدين بن يوسف يصل السبت لتوقيع عقود انضمامه ساعة | ميركاتو
باتشيكو يصل السبت ويقود تدريبات الزمالك الأحد 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أوباميانج: لا أصدق ما فعله النني.. نريد أن نكون مثله 2 قائمة منتخب مصر – تواجد شريف وبسام.. واستبعاد أكرم توفيق والمهدي سليمان 3 قرعة دوري أبطال إفريقيا - مواجهات سهلة لـ الأهلي والزمالك في دور الـ32 4 المقاصة: تم الاستقرار على بيع خماسي الفريق لسيراميكا بـ27 مليون جنيه.. بينهم محمد إبراهيم
قد ينال إعجابك