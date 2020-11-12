نهضة بركان يوضح حقيقة اقتراب محسن ياجور من الإسماعيلي

رد مصدر مسؤول من نادي نهضة بركان المغربي على التقارير المغربية التي أشارت إلى اقتراب المهاجم المغربي محسن ياجور من الانتقال إلى نادي الإسماعيلي.

ونفى المصدر في حديثه مع صحيفة المنتخب المغربية كل ما يُقال في هذا الشأن، مشيرا إلى "لم يصل أي طلب إلى نهضة بركان من أجل انتقال محسن ياجور إلى الإسماعيلي".

وشدد المصدر على عدم نية نهضة بركان في "مغادرة لاعبيه المميزين بالفريق"، وفقا لصحيفة المنتخب.

محسن ياجور صاحب الـ 35 عاما توج بلقب كأس الكونفدرالية مع نهضة بركان بعد الفوز على بيراميدز.

وتعاقد الإسماعيلي مع الأنجولي أري بابل والجزائري رضوان شريفي إلى جانب أحمد مصطفى لاعب جينت البلجيكي.