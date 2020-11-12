بحضور جماهيري.. جيناسو يتوج بلقب الدوري الصيني ويضمن التأهل لـ كأس العالم للأندية 2021

الخميس، 12 نوفمبر 2020 - 17:37

كتب : FilGoal

جيناسو سونينج - الدوري الصيني 2020

فاز جيناسو سونينج بلقب الدوري السوبر الصيني لأول مرة في تاريخه بالفوز على جوانزو إيفرجراند حامل اللقب في المباراة النهائية.

تتويج جيناسو الأول يعني تأهله لكأس العالم للأندية 2021، والمقرر إقامتها في الصين بنظامها الجديد بعد زيادة عدد الأندية إلى 24، لكن لم يتحدد موعدها بعد.

وكان نادي برسبوليس الإيراني قد ضمن تأهله مسبقا بالوصول لنهائي نسخة 2020 من دوري أبطال آسيا.

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المباراة شهدت حضور جماهيري وصل إلى ما يقارب الـ10 آلاف مشجع على ملعب سوتشو الأولمبي والذي يتسع لـ 40 ألفا أي ما يقارب ربع سعة المدرجات.

بطولة الدوري الصيني بدأت 25 يوليو وانتهت اليوم 12 نوفمبر، وشهدت تقسيم الأندية الـ 16 لمجموعتين كل مجموعة تضم 8 فرقا في مدينة بنظام الفقاعة الصحية، مع تأهل أول 4 لكل مجموعة للمنافسة على اللقب من أدوار خروج المغلوب وهبوط صاحب المركز الأخير بنظام خروج المغلوب أيضا.

كتيبة المدير الفني الروماني ألاريو كوزمين حققت الفوز باللقب في النهائي بعد التعادل ذهابا مع كتيبة الإيطالي فابيو كانافارو بدون أهداف.

وفي الإياب تفوق جيناسو -التابع أيضا الشركة المالكة لنادي إنتر الإيطالي- بفضل هدفا الإيطالي إيدر والبرازيلي أليكس تيكشيرا هدفا فوز جيناسو بينما قلص وي شيهاو النتيجة لجوانزو.

لقب هو الأول في تاريخ جيناسو في الدوري الصيني والذي يضم أيضا في صفوفه المدافع البرازيلي ميرندا لاعب أتلتيكو مدريد وإنتر السابق والغاني مبارك واكاسو، بعدما حل وصيفا في 2012 و2016 لجوانزو من قبل.

تيكشيرا بدأ مشواره عبر بطولة كأس العالم للشباب 2009 وحصد جائزة ثاني أفضل لاعب في البطولة.

FIFA U-20 World Cup 2009 - News - Triple triumph for Adiyiah - FIFA.com

وضمن جيناسو سونينج وجوانزو إيفرجراند وبكين جوان المشاركة في الموسم المقبل من دوري أبطال آسيا.

الدوري الصيني جيناسو سونينج
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