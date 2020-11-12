مدرب الأرجنتين: ديبالا يمر بوقت صعب.. غيابه أمر ثقيل علينا

قال ليونيل سكالوني مدرب منتخب الأرجنتين إن غياب باولو ديبالا نجم يوفنتوس عن منتخب بلاده يأتي لأن اللاعب يمر بوقت صعب، وذلك في المؤتمر الصحفي يوم الخميس.

وصرح سكالوني قائلا: "نقدر ديبالا كثيرا جدا، غيابه أمر ثقيل علينا".

وواصل "نفتقده لأننا بحاجة إليه في الملعب والتدريبات".

وأكمل "لسوء الحظ ديبالا ليس بخير، يجب أن أقول إنه أمر يحبطنا أن نراه في هذه الحالة التي يعاني منها".

وتابع "إننا نقدره أكثر حتى من الجانب الفني، يمر بوقت صعب ونحن بحاجة لأن نكون مقربين منه".

وأتم "نحن مقربون منه، مثل الجميع، أرسل له عناقا".

وكان ديبالا قد غاب عن معسكر الأرجنتين خلال التوقف الدولي في شهر أكتوبر الماضي وكذلك في شهر نوفمبر.

ولم يتواجد ديبالا مع المنتخب بسبب إصابة قيل إنها "تحتاج للراحة والتقييم".