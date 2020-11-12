كرة سلة - إلغاء معسكر إعداد المنتخبات المصرية في صربيا بسبب فيروس كورونا

الخميس، 12 نوفمبر 2020 - 16:30

كتب : هاني العوضي

مصر - كرة سلة

قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة مجدي أبو فريخة إلغاء المعسكرات الاستعدادية الخارجية الخاصة بالمنتخبات المصرية في صربيا بسبب فيروس كورونا.

وكان من المقرر أن يخوض منتخب مصر الأول للرجال معسكرا خارجيا في صربيا في الفترة من 13 إلى 20 نوفمبر، بينما الناشئين والناشئات تحت 18 سنة معسكرا في نفس الدولة بالفترة من 18 إلى 25 من الشهر نفسه.

واستقر المجلس على إلغاء المعسكرات الثلاثة حرصا على سلامة اللاعبين والأجهزة الفنية بعد تزايد عدد المصابين بفيروس كورونا في صربيا.

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ويستعد منتخب مصر لرجال السلة خوض تصفيات المنطقة الخامسة المؤهلة لبطولة إفريقيا في الفترة من 27 إلى 29 نوفمبر الجاري بالإسكندرية.

وتقع مصر في مجموعة واحدة بجوار منتخبات المغرب وأوغندا والرأس الأخضر.

فيما يستعد منتخب الناشئين والناشئات تحت 18 سنة لبطولتي إفريقيا المقرر إقامتهما في صالة استاد القاهرة الدولي من 1 إلى 10 ديسمبر.

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