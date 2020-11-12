مصدر من الإسماعيلي لـ في الجول: فخر الدين بن يوسف يصل السبت لتوقيع عقود انضمامه

الخميس، 12 نوفمبر 2020 - 16:18

كتب : ياسر الشريف

فخر الدين بن يوسف

يصل فخر الدين بن يوسف إلى مصر يوم السبت المقبل تمهيدا لتوقيع عقود انضمامه لفريق الإسماعيلي.

وقال مصدر بالإسماعيلي لـ FilGoal.com: "فخر الدين بن يوسف يصل السبت للتوقيع على عقود انضمامه إلى الفريق".

وأضاف "من المنتظر أن يوقع اللاعب على عقد لمدة موسم وينضم لتدريبات الدراويش".

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وتابع "سيشارك فخر الدين بن يوسف في مواجهة الرجاء بإياب نصف نهائي البطولة العربية للأندية فور تحديد موعدها".

وكشف المصدر "اللاعب صرح بسعادته بالعودة إلى الإسماعيلي بعدما طلب منه الكثيرون العودة للدراويش".

وأتم تصريحاته "تجربته المميزة مع الفريق جعلت الجميع يطالبه بالعودة للفريق ومن بينهم مدرب منتخب تونس ليضمن مكانه في الفريق".

الإسماعيلي فخر الدين بن يوسف
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