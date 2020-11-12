باتشيكو يصل السبت ويقود تدريبات الزمالك الأحد

يقود جايمي باتشيكو تدريبات الزمالك من جديد يوم الأحد المقبل بعد سفره إلى بلاده للحصول على إجازة بسبب التوقف الدولي.

ويصل باتشيكو إلى القاهرة بعد غد السبت عقب انتهاء إجازته المتفق عليها.

ويقود تدريبات الزمالك حاليا مدحت عبد الهادي المدرب العام لحين عودة باتشيكو.

ويستعد الفريق للمباريات المقبلة سواء كأس مصر أو مواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا والمقرر لها 27 نوفمبر الجاري.

ويغيب عن تدريبات الزمالك لاعبيه الدوليين بعد التحاقهم بمنتخباتهم.