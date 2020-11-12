منتخب الشباب يوضح موقفه من ضم لاعب ميلوول الإنجليزي

أوضح ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب مصر للشباب دون 20 عاما، موقف الجهاز الفني من ضم رامز حفظ الله لاعب ميلوول الإنجليزي، الذي يحمل الجنسيتين المصرية والمغربية.

وقال ربيع ياسين المدير الفني للمنتخب في تصريحات للصحفيين: "مسؤولو اتحاد الكرة خاطبوا نادي ميلوول في 4 أكتوبر الماضي بطلب مني لضم اللاعب رامز حفظ الله لمعسكر شباب الفراعنة خلال المرحلة المقبلة".

وأضاف "طلبت خضوع رامز حفظ الله لاختبار فني في معسكر الفراعنة على أن يخوض مباراة ودية خلال فترة تواجده، لكن لم يصل أي رد على الخطاب، سواء من النادي أو اللاعب".

ياسين أتبع "الاتحاد المغربي أعلن أمس الأربعاء، ضم رامز حفظ الله لصفوف شباب أسود أطلس، على الرغم من طلب اتحاد الكرة المصري ضم اللاعب في خطاب رسمي أرسله إلى النادى الإنجليزي".

من جهة أخرى، كشف ربيع ياسين عن حصول المنتخب على راحة سلبية اليوم الخميس ويستأنف تدريباته على الملعب الفرعي لاستاد القاهرة مساء الجمعة المقبل، ومن المقرر أن يخوض منتخب شباب الفراعنة مباراة ودية أمام نجوم المستقبل عصر الاثنين علي الملعب الفرعي لاستاد القاهرة.

ويستعد منتخب الشباب لخوض فعاليات بطولة شمال إفريقيا المقرر إقامتها في تونس بالفترة من 15 إلى 27 ديسمبر، بمشاركة المغرب، والجزائر، وتونس، وليبيا، والمؤهلة لكأس الأمم الإفريقية بموريتانيا.