منتخب الشباب يوضح موقفه من ضم لاعب ميلوول الإنجليزي

الخميس، 12 نوفمبر 2020 - 15:20

كتب : أحمد الخولي

ربيع ياسين

أوضح ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب مصر للشباب دون 20 عاما، موقف الجهاز الفني من ضم رامز حفظ الله لاعب ميلوول الإنجليزي، الذي يحمل الجنسيتين المصرية والمغربية.

وقال ربيع ياسين المدير الفني للمنتخب في تصريحات للصحفيين: "مسؤولو اتحاد الكرة خاطبوا نادي ميلوول في 4 أكتوبر الماضي بطلب مني لضم اللاعب رامز حفظ الله لمعسكر شباب الفراعنة خلال المرحلة المقبلة".

وأضاف "طلبت خضوع رامز حفظ الله لاختبار فني في معسكر الفراعنة على أن يخوض مباراة ودية خلال فترة تواجده، لكن لم يصل أي رد على الخطاب، سواء من النادي أو اللاعب".

أخبار متعلقة
مصدر من شباب المحمدية لـ في الجول: المفاوضات مع الزمالك بشأن أحداد لم تفشل سيريجو: فخور بقيادة إيطاليا.. لدينا العديد من الشباب وهم إضافة لمنتخبنا تقرير مغربي: شباب المحمدية يتفق مع الزمالك على ضم أحداد مركز شباب طامية لـ في الجول: السيد حمدي مدربا للفريق.. نسعى لنجاح تجربته الأولى

ياسين أتبع "الاتحاد المغربي أعلن أمس الأربعاء، ضم رامز حفظ الله لصفوف شباب أسود أطلس، على الرغم من طلب اتحاد الكرة المصري ضم اللاعب في خطاب رسمي أرسله إلى النادى الإنجليزي".

من جهة أخرى، كشف ربيع ياسين عن حصول المنتخب على راحة سلبية اليوم الخميس ويستأنف تدريباته على الملعب الفرعي لاستاد القاهرة مساء الجمعة المقبل، ومن المقرر أن يخوض منتخب شباب الفراعنة مباراة ودية أمام نجوم المستقبل عصر الاثنين علي الملعب الفرعي لاستاد القاهرة.

ويستعد منتخب الشباب لخوض فعاليات بطولة شمال إفريقيا المقرر إقامتها في تونس بالفترة من 15 إلى 27 ديسمبر، بمشاركة المغرب، والجزائر، وتونس، وليبيا، والمؤهلة لكأس الأمم الإفريقية بموريتانيا.

منتخب مصر للشباب ربيع ياسين
نرشح لكم
أخر الأخبار
باتشيكو يصل السبت ويقود تدريبات الزمالك الأحد 10 دقيقة | الدوري المصري
منتخب الشباب يوضح موقفه من ضم لاعب ميلوول الإنجليزي 34 دقيقة | منتخب مصر
ديباي: من الذي لا يحب اللعب لبرشلونة؟ لكنني لا أفكر في الأمر 43 دقيقة | الدوري الإسباني
جهاز الزمالك يضع برنامجا خاصا لـ محمد عواد.. وغياب جنش وعبد الغني بإذن 53 دقيقة | الدوري المصري
ليفربول يعلن نجاح جراحة جوميز ويوضح تصوره للفترة التي سيغيبها ساعة | الدوري الإنجليزي
مصدر من شباب المحمدية لـ في الجول: المفاوضات مع الزمالك بشأن أحداد لم تفشل ساعة | الدوري المصري
سكاي: مسحة لحسم ضم إيموبيلي إلى منتخب إيطاليا.. ومغادرة زاكاني وجريفو ساعة | الدوري الإيطالي
حوار - ميهايلوفيتش يتحدث عن حربه ضد السرطان والهوية المزيفة.. وصراع "العنصرية" مع فييرا ساعة | الدوري الإيطالي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أوباميانج: لا أصدق ما فعله النني.. نريد أن نكون مثله 2 قائمة منتخب مصر – تواجد شريف وبسام.. واستبعاد أكرم توفيق والمهدي سليمان 3 قرعة دوري أبطال إفريقيا - مواجهات سهلة لـ الأهلي والزمالك في دور الـ32 4 المقاصة: تم الاستقرار على بيع خماسي الفريق لسيراميكا بـ27 مليون جنيه.. بينهم محمد إبراهيم
قد ينال إعجابك