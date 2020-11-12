ديباي: من الذي لا يحب اللعب لبرشلونة؟ لكنني لا أفكر في الأمر

قال ممفيس ديباي مهاجم ليون إنه لا يفكر في الرحيل عن فريقه أو مستقبله حاليا، مشيرا إلى أن أي لاعب في العالم قد يحب اللعب لبرشلونة لكن سوق الانتقالات ليست مفتوحة في الوقت الحالي.

وصرح ديباي عبر قناة "تيلي ديبورت" الإسبانية: "سوق الانتقالات ليست مفتوحة، أحاول أن أقدم أفضل ما لدي، أن ألعب بمستوى جيد وأن أكون لاعبا أفضل".

وواصل "هناك العديد من التكهنات حول مستقبلي".

وأكمل "من الذي لا يحب اللعب لبرشلونة؟ إنه واحد من أفضل الأندية في العالم".

وأتم "الجميع سيحب ذلك، لكنني لا أفكر في الأمر".

وحاول برشلونة طيلة السوق الصيفية الماضية ضم مهاجم ليون صاحب الـ26 عاما إلا أنه لم يمتلك الأموال وفقا لتصريحات رونالد كومان مدرب الفريق الإسباني، ما جعله يستمر مع فريقه.

ويخوض ديباي موسمه الرابع مع ليون وشارك مع الفريق في 148 مباراة وسجل 59 هدفا وأرسل 46 تمريرة حاسمة.

ولعب ديباي في ايندهوفن ومانشستر يونايتد قبل الانتقال لليون في يناير 2017 مقابل 16 مليون يورو.

ومثل ديباي منتخب هولندا في 53 مباراة وسجل 19 هدفا.

وينتهي عقد ديباي، ذو الأصول الغانية، مع ليون في 2021.