جهاز الزمالك يضع برنامجا خاصا لـ محمد عواد.. وغياب جنش وعبد الغني بإذن

الخميس، 12 نوفمبر 2020 - 15:02

كتب : أحمد شوقي صلاح

محمد عواد - الزمالك

وضع الجهاز الفني لفريق الزمالك برنامجا تأهيليا خاصا على هامش مران الفريق المقام بمقر النادي.

محمد عواد

النادي : الزمالك

الزمالك

وأدى محمد عواد تدريبات بالجري الخفيف بمحيط الملعب بجانب بعض التدريبات الأخرى.

وقام عمرو عبد السلام مدرب الحراس بمتابعة البرنامج الخاص بعواد من أجل رفع معدل اللياقة البدنية وتجهيزه بأفضل شكل ممكن استعدادا للفترة المقبلة.

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بينما غاب الثنائي محمود عبد الرحيم "جنش" ومحمد عبد الغني عن تدريبات اليوم الخميس بإذن من الجهاز الفني.

ويعاني جنش من نزلة برد خفيفة بينما طلب عبد الغني الإذن لظروف خاصة به.

ويقود تدريبات الفريق مدحت عبد الهادي المدرب العام، نظرا لحصول جايمي باتشيكو المدير الفني على إجازة يقضيها في بلاده.

أما يوسف أوباما فأدى تدريبات تأهيلية خاصة على هامش المران.

ويستعد الزمالك للمباريات المقبلة سواء بطولة كأس مصر أو مواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا والمقرر لها 27 نوفمبر الجاري.

مران الزمالك الزمالك محمد عواد
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