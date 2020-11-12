سكاي: مسحة لحسم ضم إيموبيلي إلى منتخب إيطاليا.. ومغادرة زاكاني وجريفو

يمكن أن ينضم تشيرو إيموبيلي إلى منتخب إيطاليا إذا جاءت نتيجة المسحة الطبية التي يخضع لها غدا الجمعة سلبية.

تشيرو إيموبيلي النادي : لاتسيو إيطاليا

وغادر الثنائي ماتيا زاكاني وفينتشنزو جريفو من قائمة المنتخب بعد مواجهة إستونيا الودية.

وكشفت شبكة سكاي سبورت أن إيموبيلي سيخضع لمسحة طبية غدا الجمعة لتحديد إمكانية مشاركته.

وسيكون إيموبيلي مهاجم لاتسيو لائقا للمشاركة مع إيطاليا ضد بولندا يوم الأحد إذا كانت نتيجة المسحة سلبية حتى وإذا لم تنته فترة العزلة التي استمرت لمدة 10 أيام.

وأعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم أن نيكولو باريلا وفرانشيسكو أكيربي قد انضموا إلى منتخب إيطاليا وتدربوا مع الفريق صباح اليوم.

وكان منتخب إيطاليا قد تغلب وديا على إستونيا بأربعة أهداف دون رد.