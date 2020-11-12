حوار – بدر بانون: اللعب لنادي القرن شرف.. وحسمت مفاوضاتي في 72 ساعة

أعرب بدر بانون المدافع المغربي الجديد للنادي الأهلي، عن سعادته بالانضمام إلى نادي "القرن"، مشددًا على عزمه القتال مع زملائه لكتابة تاريخ كروي جديد داخل القلعة الحمراء.

أجرى بدر بانون حوارا مطولا مع الموقع الرسمي للنادي الأهلي، تحدث فيه عن المفاوضات التي حٌسمت في ثلاثة أيام فقط، وعن طموحه مع فريقه الجديد.

وكل ما يلي على لسان بدر بانون لموقع الأهلي.

"تلقيت اتصالًا هاتفيًّا من أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي، وتحدث معي عن رغبة الأهلي في ضمي، وأكدت له أن اللعب لنادي القرن شرف كبير، وعلى الفور تحدثت مع وكيل أعمالي وانتهى الأمر سريعًا في ظل تقارب وجهات النظر وتلاقي الرغبات، بالإضافة إلى الاحترافية الشديدة في المفاوضات".

"فضلت عرض الأهلي على العديد من العروض الإفريقية والخليجية، خاصة أن نادي القرن صاحب تاريخ كبير وشعبية طاغية، ومن الصعب على أي لاعب مجرد التفكير أو التردد في عرض الأهلي، لهذا حسمت الأمر سريعًا ووافقت على الفور".

"اللعب لـ الأهلي خطوة مهمة جدًّا في مشواري الكروي، وتحتاج إلى الكثير من الجهد والعرق من أجل إثبات ذاتي وإرضاء جماهير الأهلي الكبيرة التي أعرف تمامًا أنها لا تقبل إلا تحقيق البطولات".

"بعض لاعبي شمال إفريقيا يميلون إلى اللعب في أندية أوروبية بشكل مباشر فور رحيلهم عن أنديتهم المحلية، ولكن الأمر بالنسبة إليَّ كان مختلفًا، فقد كانت لديَّ رغبة قوية جدًّا في تحقيق خطوة ارتداء قميص الأهلي الذي يمتلك تاريخًا كبيرًا ومشرفًا على الصعيد القاري، وأعلم جيدًا أن اللعب لفريق في حجم الأهلي مسئولية كبيرة، لهذا أتمنى أن يساندني الجميع، وأن يكتب الله لي النجاح في خطوتي الجديدة، وأن أكون عن حسن ظن جماهير الأهلي ومسئوليه".

مراكزه المفضلة

"سأجتهد كثيرًا لتطوير قدراتي من أجل النجاح داخل الأهلي، وسأحول الضغط المنتظر مواجهته في بداية رحلتي مع الفريق إلى عامل إيجابي يدعمني في رحلتي مع النادي الأعرق في إفريقيا".

"المنافسة دائما تبقى شريفة بين جميع اللاعبين، وتصب في مصلحة الفريق، والكل سيعمل بقوة وجهد وقتال في التدريبات والمباريات من أجل نيل ثقة المدير الفني".

"ٔأجيد اللعب في العديد من المراكز، سواء في خط الدفاع أو الوسط، ولكن على المستوى الشخصي أعشق اللعب في مركزي مدافعًا صريحًا".

وليد أزارو

"كنت أتمنى أن يكون وليد أزارو موجودًا في صفوف الفريق، خاصة أننا نرتبط معا بعلاقة قوية جدًا".

"أزارو تحدث معي عن انضمامي إلى الأهلي، وشجعني بقوة على إتمام هذه الخطوة، أزارو يعشق الأهلي وجماهيره، وتحدث معي بشكل أكثر من رائع عن تجربته مع نادي القرن، وعلى المستوى الشخصي كنت أتمنى مزاملته في صفوف الأهلي ولكنها كرة القدم في النهاية، وبالطبع أتمنى له التوفيق في رحلته الجديدة مع ناديه السعودي".

"أعرف ثنائي الأهلي محمود كهربا ومحمود متولي، فقد سبق لي مواجهتهما في مباريات منتخبي الشباب والأولمبي، وبالطبع الوجود داخل الأهلي مع كتيبة اللاعبين المميزة أمر يسعدني جدًّا، ويدفعني إلى تقديم أفضل المستويات معهم، للعمل جميعًا على هدف واحد هو تحقيق البطولات على جميع الأصعدة".

"شرف كبير أيضًا الوجود مع لاعبي الأهلي الذين طالما حلمت باللعب معهم لتمثيل نادي القرن، وبالطبع أعرف محمد الشناوي ووليد سليمان، فجميعهم لاعبون كبار وعلى قدر كبير من الخبرة والمهارة".

علاقته بالرجاء.. ورسالة للجماهير

"أرتبط بعلاقة قوية مع الرجاء، وأود أن أشكرهم بعد السنوات الطويلة التي قضيتها داخل أروقته، فأنا أفتخر بتجربتي مع الرجاء التي شهدت تتويجي بالعديد من البطولات، وأنا لم ولن أنسى دعم جماهير الرجاء لي حتى أصبحت أحد نجوم الكرة المغربية".

متابع للدوري المصري

"كنت متابعا للنادي الأهلي محليًّا وقاريًّا، وشاهدت تتويج الأهلي مؤخرًا ببطولة الدوري، وأيضًا وصوله إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا".

"الأهلي اعتاد على حسم الدوري مبكرًا، وهو أمر نعرفه جيدًا في المغرب من خلال متابعة الدوري المصري، ومن ثم أتطلع إلى تكرار نفس الإنجازات وأنا لاعب بين صفوفه".

"الدوري المصري قوي للغاية، ونفس الأمر بالنسبة إلى نظيره المغربي، وأرى أن أغلب الدوريات الإفريقية باتت قوية وتطورت بشدة، وكرة القدم أصبحت أكثر شراسة، ولم تعد هناك مباريات سهلة وأخرى صعبة، مما يتطلب بذل مجهود مضاعف من أجل النجاح مع النادي الأهلي".

"أتمنى التأقلم سريعًا مع الأجواء في الدوري المصري، وأنتظر دعم الجميع من أجل المساهمة مع زملائي في التتويج بالبطولات".

"الأهلي سيكون بوابتي لتثبيت أقدامي في المنتخب المغربي، فالأهلي نادٍ كبير وعريق، والنجاح معه يساعد جميع اللاعبين على تحقيق طموحاتهم، خاصة على مستوى منتخباتهم الوطنية".

مثله الأعلى

"أعشق الثنائي المغربي عبد اللطيف جريندو ومهدي بن عطية، وأعتبر الثنائي هو الأفضل على الإطلاق".

حياته الشخصية

"أنا متزوج ولدي طفل، وأقضي أغلب أوقات فراغي بعيدًا عن الكرة في المنزل مع أسرتي، التي تساندني بقوة في مسيرتي الكروية".

"والدي ووالدتي أهم شيء في حياتي مع زوجتي وابني بالطبع، ولكن ما أود التأكيد عليه هو أن أسرتي (والدي ووالدتي) كانت خير داعم ومساند لي منذ الصغر، وبالطبع أتوجه إليهما بالشكر وإلى زوجتي أيضًا، التي تحملت الكثير جدًّا معي في رحلتي مع الكرة، ما بين مواقف إيجابية وأخرى سلبية، وكانت معي (على الحلوة والمرة)".

"عندما تلقيت عرض الأهلي أبلغت أسرتي أنني أمتلك عرضًا من نادٍ كبير جدًّا، ويعد الأكبر في القارة الإفريقية، وانتظرت حسم الأمور رسميًّا، ولكن التقارير المغربية أزاحت الستار عن نجاح المفاوضات، فأبلغتهم، وباركوا لي خطوة انتقالي إلى النادي الأهلي، وتمنوا لي التوفيق في خطوتي، وأن يحالفني التوفيق في تقديم مشوار ناجح مع كبير القارة الإفريقية".

رسالة أخيرة

"أقول لجماهير الأهلي أنتظر دعمكم وسأكون عند حسن ظنكم.. سأقاتل من أجل الأهلي، أعدكم ببذل كل ما لديَّ من أجل تحقيق البطولات على كل المستويات".

الأهلي أعلن ضم بدر بانون قادما من نادي الرجاء بشكل رسمي مساء أمس الأربعاء.