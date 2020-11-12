حوار – بدر بانون: اللعب لنادي القرن شرف.. وحسمت مفاوضاتي في 72 ساعة
الخميس، 12 نوفمبر 2020 - 14:07
كتب : حسام نور الدين
أعرب بدر بانون المدافع المغربي الجديد للنادي الأهلي، عن سعادته بالانضمام إلى نادي "القرن"، مشددًا على عزمه القتال مع زملائه لكتابة تاريخ كروي جديد داخل القلعة الحمراء.
بدر بانون
النادي : الأهلي
أجرى بدر بانون حوارا مطولا مع الموقع الرسمي للنادي الأهلي، تحدث فيه عن المفاوضات التي حٌسمت في ثلاثة أيام فقط، وعن طموحه مع فريقه الجديد.
وكل ما يلي على لسان بدر بانون لموقع الأهلي.
"تلقيت اتصالًا هاتفيًّا من أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي، وتحدث معي عن رغبة الأهلي في ضمي، وأكدت له أن اللعب لنادي القرن شرف كبير، وعلى الفور تحدثت مع وكيل أعمالي وانتهى الأمر سريعًا في ظل تقارب وجهات النظر وتلاقي الرغبات، بالإضافة إلى الاحترافية الشديدة في المفاوضات".
"فضلت عرض الأهلي على العديد من العروض الإفريقية والخليجية، خاصة أن نادي القرن صاحب تاريخ كبير وشعبية طاغية، ومن الصعب على أي لاعب مجرد التفكير أو التردد في عرض الأهلي، لهذا حسمت الأمر سريعًا ووافقت على الفور".
"اللعب لـ الأهلي خطوة مهمة جدًّا في مشواري الكروي، وتحتاج إلى الكثير من الجهد والعرق من أجل إثبات ذاتي وإرضاء جماهير الأهلي الكبيرة التي أعرف تمامًا أنها لا تقبل إلا تحقيق البطولات".
"بعض لاعبي شمال إفريقيا يميلون إلى اللعب في أندية أوروبية بشكل مباشر فور رحيلهم عن أنديتهم المحلية، ولكن الأمر بالنسبة إليَّ كان مختلفًا، فقد كانت لديَّ رغبة قوية جدًّا في تحقيق خطوة ارتداء قميص الأهلي الذي يمتلك تاريخًا كبيرًا ومشرفًا على الصعيد القاري، وأعلم جيدًا أن اللعب لفريق في حجم الأهلي مسئولية كبيرة، لهذا أتمنى أن يساندني الجميع، وأن يكتب الله لي النجاح في خطوتي الجديدة، وأن أكون عن حسن ظن جماهير الأهلي ومسئوليه".
مراكزه المفضلة
"سأجتهد كثيرًا لتطوير قدراتي من أجل النجاح داخل الأهلي، وسأحول الضغط المنتظر مواجهته في بداية رحلتي مع الفريق إلى عامل إيجابي يدعمني في رحلتي مع النادي الأعرق في إفريقيا".
"المنافسة دائما تبقى شريفة بين جميع اللاعبين، وتصب في مصلحة الفريق، والكل سيعمل بقوة وجهد وقتال في التدريبات والمباريات من أجل نيل ثقة المدير الفني".
"ٔأجيد اللعب في العديد من المراكز، سواء في خط الدفاع أو الوسط، ولكن على المستوى الشخصي أعشق اللعب في مركزي مدافعًا صريحًا".
وليد أزارو
"كنت أتمنى أن يكون وليد أزارو موجودًا في صفوف الفريق، خاصة أننا نرتبط معا بعلاقة قوية جدًا".
"أزارو تحدث معي عن انضمامي إلى الأهلي، وشجعني بقوة على إتمام هذه الخطوة، أزارو يعشق الأهلي وجماهيره، وتحدث معي بشكل أكثر من رائع عن تجربته مع نادي القرن، وعلى المستوى الشخصي كنت أتمنى مزاملته في صفوف الأهلي ولكنها كرة القدم في النهاية، وبالطبع أتمنى له التوفيق في رحلته الجديدة مع ناديه السعودي".
"أعرف ثنائي الأهلي محمود كهربا ومحمود متولي، فقد سبق لي مواجهتهما في مباريات منتخبي الشباب والأولمبي، وبالطبع الوجود داخل الأهلي مع كتيبة اللاعبين المميزة أمر يسعدني جدًّا، ويدفعني إلى تقديم أفضل المستويات معهم، للعمل جميعًا على هدف واحد هو تحقيق البطولات على جميع الأصعدة".
"شرف كبير أيضًا الوجود مع لاعبي الأهلي الذين طالما حلمت باللعب معهم لتمثيل نادي القرن، وبالطبع أعرف محمد الشناوي ووليد سليمان، فجميعهم لاعبون كبار وعلى قدر كبير من الخبرة والمهارة".
علاقته بالرجاء.. ورسالة للجماهير
"أرتبط بعلاقة قوية مع الرجاء، وأود أن أشكرهم بعد السنوات الطويلة التي قضيتها داخل أروقته، فأنا أفتخر بتجربتي مع الرجاء التي شهدت تتويجي بالعديد من البطولات، وأنا لم ولن أنسى دعم جماهير الرجاء لي حتى أصبحت أحد نجوم الكرة المغربية".
متابع للدوري المصري
"كنت متابعا للنادي الأهلي محليًّا وقاريًّا، وشاهدت تتويج الأهلي مؤخرًا ببطولة الدوري، وأيضًا وصوله إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا".
"الأهلي اعتاد على حسم الدوري مبكرًا، وهو أمر نعرفه جيدًا في المغرب من خلال متابعة الدوري المصري، ومن ثم أتطلع إلى تكرار نفس الإنجازات وأنا لاعب بين صفوفه".
"الدوري المصري قوي للغاية، ونفس الأمر بالنسبة إلى نظيره المغربي، وأرى أن أغلب الدوريات الإفريقية باتت قوية وتطورت بشدة، وكرة القدم أصبحت أكثر شراسة، ولم تعد هناك مباريات سهلة وأخرى صعبة، مما يتطلب بذل مجهود مضاعف من أجل النجاح مع النادي الأهلي".
"أتمنى التأقلم سريعًا مع الأجواء في الدوري المصري، وأنتظر دعم الجميع من أجل المساهمة مع زملائي في التتويج بالبطولات".
"الأهلي سيكون بوابتي لتثبيت أقدامي في المنتخب المغربي، فالأهلي نادٍ كبير وعريق، والنجاح معه يساعد جميع اللاعبين على تحقيق طموحاتهم، خاصة على مستوى منتخباتهم الوطنية".
مثله الأعلى
"أعشق الثنائي المغربي عبد اللطيف جريندو ومهدي بن عطية، وأعتبر الثنائي هو الأفضل على الإطلاق".
حياته الشخصية
"أنا متزوج ولدي طفل، وأقضي أغلب أوقات فراغي بعيدًا عن الكرة في المنزل مع أسرتي، التي تساندني بقوة في مسيرتي الكروية".
"والدي ووالدتي أهم شيء في حياتي مع زوجتي وابني بالطبع، ولكن ما أود التأكيد عليه هو أن أسرتي (والدي ووالدتي) كانت خير داعم ومساند لي منذ الصغر، وبالطبع أتوجه إليهما بالشكر وإلى زوجتي أيضًا، التي تحملت الكثير جدًّا معي في رحلتي مع الكرة، ما بين مواقف إيجابية وأخرى سلبية، وكانت معي (على الحلوة والمرة)".
"عندما تلقيت عرض الأهلي أبلغت أسرتي أنني أمتلك عرضًا من نادٍ كبير جدًّا، ويعد الأكبر في القارة الإفريقية، وانتظرت حسم الأمور رسميًّا، ولكن التقارير المغربية أزاحت الستار عن نجاح المفاوضات، فأبلغتهم، وباركوا لي خطوة انتقالي إلى النادي الأهلي، وتمنوا لي التوفيق في خطوتي، وأن يحالفني التوفيق في تقديم مشوار ناجح مع كبير القارة الإفريقية".
رسالة أخيرة
"أقول لجماهير الأهلي أنتظر دعمكم وسأكون عند حسن ظنكم.. سأقاتل من أجل الأهلي، أعدكم ببذل كل ما لديَّ من أجل تحقيق البطولات على كل المستويات".
الأهلي أعلن ضم بدر بانون قادما من نادي الرجاء بشكل رسمي مساء أمس الأربعاء.